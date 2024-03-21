Kamu bankalarının promosyon artışı yarışı kızıştırdı! En yüksek emekli ödemesini hangi banka yapıyor?

21 Mart 2024 18:12 - Güncelleme : 21 Mart 2024 18:14

Kamu bankaları emeklilere ne kadar promosyon verecek? Emekli promosyonu nasıl alınır?

Kamu bankaları emeklilere ne kadar promosyon verecek? Emekli promosyonu nasıl alınır?

Emeklilik sistemi sil baştan yenileniyor! Kök aylık değişikliği ve yaşa göre maaş geliyor

Emeklilik sistemi sil baştan yenileniyor! Kök aylık değişikliği ve yaşa göre maaş geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Emekliye ‘can suyu’ olacak promosyon ödemesi de bankalar arasındaki yarışı bir kez daha hareketlendirdi. Maaş anlaşması yapacak, ilk kez promosyon alacaklar ile promosyonunu yükseltmek için sözleşme iptali yapacak emekliler de bankaların ödeme tutarlarını araştırmaya başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PROMOSYON ÖDEMELERİNİ DUYURDU

Bankaların emeklilere ödediği promosyon ödemelerine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Kamu bankalarının emeklilere ödeyeceği promosyonun 8 ila 12 bin TL arasında olacağının altını çizen Erdoğan, "Diğer bankaların da katılacağına inanıyorum." dedi. Daha önce emeklilere kamu bankaları 3 bin lirayla 10 bin lira arasında maaş promosyonu veriyordu.

BAKAN IŞIKHAN ÖDEMELER İÇİN TARİH VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak." dedi.

MART AYINDA BANKALAR TUTARLARI YÜKSELTTİ

Emekli maaşı banka promosyonları, bankalarla taahhüt süresi sona erecek olan emeklilerin gündeminde yer almaya başladı. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor ve karşılığında bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücreti alabiliyor. Mart ayında da emekli promosyon yarışına girdi.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINACAK?

3 yıl boyunca geçerli olacak olan promosyon için yeniden başvuru yapılması gerekiyor. 3 yıl içinde promosyon alınmışsa promosyonun kalan kısmı iade edilip yeni promosyonun talep edilmesi gerekiyor. Emekliler promosyonu almak için ilgili kamu bankasıyla anlaşma yapıp 3 yıl boyunca maaşlarını oradan alacağını ibraz etmesi gerekiyor. İnternet ya da mobil bankacılık üzerinden de bankaya gitmeden promosyon başvurusu yapılabiliyor.

MAAŞA GÖRE PROMOSYON BELİRLENECEK

Emeklilere en düşük emekli maaşından başlayarak verilecek promosyon miktarı yeniden belirlenecek. Buna göre en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira maaş alan emeklinin 8 bin lira promosyon alması bekleniyor. Emekli maaşı belli bir seviyenin üzerinde olan kamu bankasından maaş alan emeklilere de 12 bin lira promosyon verilecek.

HANGİ BANKA EMEKLİYE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halkbank dışındaki bankaların emekli promosyon kampanyaları şöyle:

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 12.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL - 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü.

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499TL aralığı 4.800TL promosyon Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499TL aralığı 5.600TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999TL aralığı 7.200TL promosyon Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000TL ve üzeri 8.000TL promosyon ödenecek.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

​Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabilir.

AKBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan emekliler 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilecek.

Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 12.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

Tablo şu şekilde;

3.500 TL altı 6.000 TL

3.500 - 7.499 TL 7.000 TL

7.500 - 9.999 TL 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri 10.000 TL

DENİZBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL’ye varan promosyon banka tarafından veriliyor.

-0-3.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.000 TL

-3.500-7.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.500 TL

-7.500-9.999 TL Arası Maaş Alanlar 4.500 TL

-10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar 5.000 TL

ING EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYASI

Maaşını ING’ye taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklileri, maaş tutarına ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL’ye kadar

7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye kadar

10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL’ye kadar banka promosyon ödemesi yapılacaktır.

10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşınızı Türkiye Finans’a taşımanız halinde, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca Türkiye Finans aracılığı ile almak isteyen ve ilk defa emekli promosyon talebinde bulunan müşterilere;

3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL’ye kadar

7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye kadar

10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL’ye kadar banka promosyon ödemesi yapılacaktır.