Kamu çalışanlarının ek ödemelerinin emekliliğe yansıtılması çağrısı!

19 Nisan 2024 13:34 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 13:53

Kamu çalışanlarının çalıştıkları dönemde maaşlarına yansıtılan ek ödeme ve ücretlerin emekliliğe yansıtılması için çağrılar gelmeye devam ediyor. Türkiye Kamu-Sen heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Önder Kahveci ile görüştü. Kamu görevlilerinin taleplerini Bakan Işıkhan’a sunan heyet, hem toplu sözleşme ikramiyesi hem de fiilen çalışılan dönemde bordrolarında var olan ek ödeme de dâhil maaşa eklenen bütün ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını istedi.

EMEKLİ OLUNCA KESİLEN EK ÖDEME EMEKLİLİĞE SAYILMALI

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı. Kahveci, "kamu çalışanlarına ödenirken emekli olunca kesilen 12 bin 54 TL ilave ek ödemenin emekliliğe de sayılmasının zorunlu olduğunu" ifade ettiklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

3600 EK GÖSTERGE VE ÇALIŞMA HAYATI DA DEĞERLENDİRİLDİ

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Kahveci ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, Işıkhan'ı bakanlıkta ziyaret etti.

Kahveci, birinci dereceye gelen kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi, yardımcı hizmetliler ve çalışma hayatında öne çıkan başlıkları Işıkhan ile değerlendirdi.

Ziyareti değerlendiren Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Ziyaretimizde, Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesinin yeniden hayata geçirilmesi ve milyonlarca memurun beklediği toplu sözleşme ikramiyesinin geriye dönük tekrar yürürlüğe girmesi için hazırladığımız kanun teklifini Sayın Bakan'a sunduk. Emeklilik sisteminin en büyük sorunların birisi haline gelen ve kamu çalışanlarına ödenirken emekli olunca kesilen 12 bin 54 TL ilave ek ödemenin emekliliğe de sayılmasının zorunlu olduğunu ifade ettik. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilmesi konusundaki ısrarımızı vurguladık."