Kamuya dev personel alımı! Resmen düğmeye basıldı, 18 bin memur, sözleşmeli personel ve işçi alınacak

05 Mart 2024 17:36 - Güncelleme : 05 Mart 2024 17:43

Kamuya dev personel alımı için resmen düğmeye basıldı. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlara 18 bin personel alımı için ilanlar yayına alındı. memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı için şartlar ve başvuru için gerekenler tek tek duyuruldu.

Kamu kurumlarının yayımladığı personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Dev kurum ve kuruluşların merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere alınacak personeller için aranan şartlar belli oldu.

DEVLET KURUMLARINA 18 BİNİ AŞKIN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Yayımlanan ilanlara göre 13 kamu kuruluşunda alım yapılacak ve personel alımı toplamda 18 bini geçiyor. Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TSE, SEDDK, EPDK, TÜBİTAK ve TÜRK PATENT personel alımı ilanlarında detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar ve gereken tüm şartlar sıralandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İŞKUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içerisinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız" dedi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.

Başvurular 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALACAK

Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2024 yılı teknik sınıflarda uzman erbaş alımı yapılacak.

1 Mart 2024'te başlayan başvurular 17 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar ön başvurularını, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapacak. Asıl başvurular ise, istenen belgelerin hazırlanarak seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 1.721 PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavla 400 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı, 1271 Gelir Uzman Yardımcısı olmak üzere toplamda 1721 personel alımı yapacak.

DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCISI

Defterdarlık Uzman Yardımcısı Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı bölümü test usulünde tek oturumda 27 Nisan 2024 (Cumartesi) tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Başvurular 15 Mart'a kadar devam edecek olup 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS'lere katılmış ve en az 65 puana sahip kişiler başvurabilecek.

Adaylar tarafından giriş sınavının tüm aşamalarına ilişkin bilgiler (giriş sınavına başvuru, başvurunun güncellenmesi, iptali ve sonucu, yazılı sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu, sözlü sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu ile nihai sonuç vb. hususlar) Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edilebilecek.

DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCISI

Devlet Gelir Uzman Yardımcısı sınavı için ön başvurular 7-13 Mart 2024 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 22-28 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak. 22-28 Mart 2024 tarihleri arasında ÖSYM'ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç Başvuru Günü 3 Nisan 2024 tarihi olacak.

GELİR UZMAN YARDIMCISI

Gelir Uzman Yardımcısı başvuruları, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp, 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek.

Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.

Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 19 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığında istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı aranmaksızın 1 mimar, KPSS taban puanı esas alınmak üzere 1 avukat, 1 makine mühendisi, 1 inşaat mühendisi, 2 mimar, 2 idari uzman, 6 büro görevlisi, 2 destek personeli ile 3 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.

Başvurular, 22 Şubat-7 Mart'ta Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden yapılacak.

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri, daha sonra "https://www.ktb.gov.tr/" ve "https://kapadokyaalan.ktb.gov.tr/" adreslerinin duyurular bölümünde ilan edilecek.

Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 7 AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8. dereceli kadroda görev yapmak üzere toplam 7 (yedi) adet Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacak.

Başvurular 11 Mart 2024 - 25 Mart 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" Kariyer Kapısı(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacak.

Giriş Sınavı yazılı olarak 21 Nisan 2024 Saat 10:00'da Ankara'da yapılacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 11 BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI YAPACAK

İçişleri Bakanlığına yazılı ve sözlü sınav başarı sıralamasına göre sözleşmeli 11 bilişim personeli alınacak.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı, Kıdemli Sistem Uzmanı, Uygulama Geliştirme Uzmanı, Veri Tabanı Uzmanı, Bilgi Güvenliği Uzmanı ve Network Uzmanı alımı gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını 28 Şubat - 5 Mart'ta e-Devlet üzerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edebilecek.

Personel alımıyla ilgili başvuru şartlarına İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından ulaşılabilecek.

METEOROLOJİ 40 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 40 sözleşmeli personel alacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 2022-KPSS (B) grubu P3 ve P93 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 50 (elli) puan almış adaylar arasından 38 (otuz sekiz) sözleşmeli Mühendis ve 2 (iki) sözleşmeli Tekniker alımı yapılacak.

Sıralamaya girenlerin 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecek. Asil kazananlardan müracaat etmeyen, başvuru süresi içerisinde istenilen belgeler ile başvuru yapmayan, aranan şartları taşımadığı tespit edilen, feragat eden veya ataması yapılmasına karşın görevine başlamayanların yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 08 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

SEDDK 14 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 6 Memur, 6 Sekreter ve 4 Hizmetli kadrolarına personel alımı yapacak.

Giriş sınavı; memur, sekreter ve hizmetli kadroları için sözlü sınav şeklinde yapılacak.

Sınav başvuruları 1 Mart 2024 Cuma günü saat 09:00'da başlayıp 15 Mart 2024 Cuma günü saat 23:59'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek.

TSE 34 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 13 mühendis, 1 tekniker, 2 memur, 1 koruma ve güvenlik görevlisi ve 17 odacı (hizmetli) olmak üzere 34 personel alımı yapacak.

Şartları sağlayan adaylar, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden 28 Şubat-14 Mart arasında başvuru yapabilecek.

Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 26 Mart'ta Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilecek. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilecek.

EPDK MEMUR ALIMI YAPACAK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 25 adet Enerji Uzman Yardımcısı unvanında memur alımı yapacak.

Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak.

Giriş sınavının yazılı aşamasına atama yapılacak kadro sayısının en fazla 20 katı aday çağırılacak.

Sınav başvuruları 15 Mart 2024 Cuma günü saat 08.00'de başlayıp, 22 Mart 2024 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS'lerden alınan puanlar esas alınacak.

TÜBİTAK 11 PERSONEL ALIMI YAPACAK

TÜBİTAK, 1 İşyeri Hekimi, 3 İş Güvenliği Uzman ve 7 adet itfaiyeci alımı yapacak. İtfaiyeci alımı için başvuruların İŞKUR üzerinden, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı alımı için başvurularının ise TÜBİTAK Kariyer sayfasından alınacak.

İtfaiyeci ilanı için son başvuru tarihi 8 Mart 2024 olurken, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı ilanları için ise 13 Mart 2024 tarihinde başvurular sona erecek.

En az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip ve en fazla 25 yaşında olmak kaydıyla alınacak itfaiyeciler, Kocaeli Gebze'deki TÜBİTAK Genel Sekreter Yardımcılığı'nda görev yapacak.

İşyeri Hekimi için en az 1 yıl mesleki tecrübe, İş Güvenliği Uzmanı için en az 3 yıl mesleki tecrübe arayan TÜBİTAK, bu pozisyonları da Kocaeli Gebze'deki TÜBİTAK Genel Sekreter Yardımcılığı'nda görevlendirecek.

TÜRK PATENT 30 SINAİ MÜLKİYET UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Türk Patent ve Marka Kurumu, 30 adet Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alımı yapacak.

26 Şubat 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Mart 2024 tarihinde sona erecek.

Adaylar başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Türk Patent ve Marka Kurumu / Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapabilecek.