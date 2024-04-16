Kilosu ikinci el araba fiyatıyla yarışıyor! Dünyanın en değerlisi Türkiye'de

16 Nisan 2024 15:24 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 15:29

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Dünya mutfağının en değerli baharatı olarak bilinen faydaları da saymakla bitmeyen safran fiyatıyla duyanların dudağını uçuklatıyor. Yetiştirmesi meşakkatli olan safranın kilosu bu yıl neredeyse ikinci el araba fiyatını geçti.

GRAM GRAM SATILIYOR

Piyasasında kırmızı altın olarak bilinen safranın kilogramı 600 bin lirayı buluyor. Bu yüzden yemeklerinde tercih edenler de hediyelik alanlar da gram paketlerden satın alabiliyor. 1 gramlık paketler tercih ediliyor. 4 paket şimdiden gram altını geçti.

1 KİLOGRAM İÇİN DÖNÜM DÖNÜM ÇİÇEK TOPLANIYOR

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranda 1 kilogram ürün elde edebilmek için 510 bin lif gerekiyor. Bu yüzden safran, dünyanın en pahalı baharatları arasında yer alıyor. Hem üretimi, hem toplaması hem de yılda tek hasat dönemiyle fiyatı daha da artıyor.

HER DERDE DEVA

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılmasının yanı sıra; hücre yenileme, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıkları, sindirim ve diş eti güçlendirme gibi birçok etkisi bulunan safran bitkisi, ağustos ayında ekimi yapılırken, Ekim-Kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde hasadı yapılıyor.

‘MİLLİ BİTKİ’ ÜNVANI ALDI

Safranbolu'da 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safran, "milli bitki" ünvanını alırken Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işareti tescillendi.