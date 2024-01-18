Kiralık diplomalar kazanç kapısı oldu! 57 bin liraya kadar çıkıyor

18 Ocak 2024 09:45 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 09:51

İnternette yapılan en yaygın sahteciliklerden biri de diploma ticareti. Bazı meslek grupları için özel ilanlar veriyorlar, diplomalarını kiralayıp yasal olmadan kazanç sağlıyorlar.

Eczacılık, veteriner hekimliği, inşaat mühendisliği daha birçok dalda uygulanan bu yöntem mesleğe göre fiyatlandırılıyor. NTV’den Beyzanur Özer’in haberine göre, kiralama ücreti 800 liradan başlıyor 57 bin liraya kadar çıkıyor. Pet shop sahipleri dükkanlarını kliniğe çevirmek, teknikerler eczane açabilmek için bu yönteme başvurabiliyor.

MESLEKTEN MEN EDİLİR

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar Özcan, “Bir eczacının bir diploması ile bir eczanesi olabilir. Onun sahibi maddi olarak da eczacılık anlamında da o olmak zorunda. Başka bir kişi bundan gelir elde edemez. Böyle bir tespitin sonucunda eczanenin kapatılması, o eczacının 5 yıl boyunca meslekten men edilmesi gerekir.

“PETSHOPLARI KLİNİĞE ÇEVİRMEK İSTİYORLAR”

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Murat Aslan da diploma ticareti ile ilgili olarak “Bir veteriner hekim muayenehanesi açmak için veteriner hekim eğitimi almak gerekir. Veteriner hekim diplomasını kullanarak muayenehane hatta hastaneler açmakla ilgili girişimlerde bulunuyorlar. Özellikle hayvansal gıda üreten her işletmede mutlaka veteriner hekimlik denetimi gerekiyor. Bu işletmelerde görev yapan veteriner hekimler mevcut. Bunun görevi toplum sağlığı açısından bulaşıcı hastalıkları denetlemek.

“VETERİNER HEKİMİM AMA HİÇ YAPMADIM, KİRALAYABİLİRİM”

NTV’den Beyzanur Özer, internet üzerinden veteriner diplomasını kiralamak isteyen bir veteriner hekime ulaştı. Telefondaki veteriner hekime bir petshop işletmesi olduğunu ve kliniğe dönüştürmek istediğini söyleyen Özer’e veteriner hekimin verdiği yanıt ise şaşırtmadı. Veteriner hekim, mesleği hiç yapmadığını, İstanbul’da olursa kiralama yapabileceğini şehir dışında olursa da kiralama bedelinin artacağını söyledi.

HEM RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK, HEM DE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK”

Avukat Mehmet Ali Baranlı da kendisine ait olmayan bir diplomayla böyle bir işi yapanlar ilk önce resmi evrakta sahtecilik suçunu işlemiş oluyor. Bundan bir ceza alacaktır. Bunun yanında bir faaliyet yapıyor. Bu diploma sayesinde belki insanlardan daha fazla para alıyor. Bu durumda da nitelikli dolandırıcılık suçu söz konusu olacaktır. Diplomasını kiraya veren ya da kiralayan kişiler meslekten men cezasına ya da hapis cezasına çarptırılabiliyor.