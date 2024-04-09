Kırmızı et fiyatları yükseldi, vatandaşın tercihi değişti

09 Nisan 2024 19:12 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 19:30

Muş'ta Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar alışveriş telaşına kapıldı. Kırmızı etin kilosunun 400 TL'ye çıktığı Varto ilçesinde vatandaşlar balık ve beyaz ete yöneldi.

"BALIKÇILAR DA DURUMU FIRSATA ÇEVİRDİ"

Kırmızı etin fiyatını yüksek bulan Veysel Mertyüz adlı vatandaş, balığa yönelmek zorunda kaldıklarını söyledi. Balıkçıların da bu durumu fırsata çevirdiğini dile getiren Veysel Mertyüz, "Ete yapılan zamla birlikte fiyatlar oldukça yüksek. Biz de mecburen balık ve tavuk etine yöneldik. Balık çok rağbet gördüğü için fiyatları da arttı. Geçen hafta kilosu 50 TL olan sazan balığı bugün 70 TL’ye olmuş" diye konuştu.

Murat Nehri’nde yakaladığı balıkları Muş Caddesi üzerinde satan Murat Tarhan adlı satıcı ise fiyatların normal olduğunu belirterek, 70 liranın çok yüksek bir rakam olmadığını söyledi.

SATIŞLAR ARTTI, BALIKLAR HEMEN TÜKENİYOR

Son günlerde vatandaşların balığa rağbet gösterdiğini dile getiren balıkçı Tarhan, "Satışlarımız iyice arttı. Murat Nehri'nden ve Varto Çayı'ndan avladığımız balıkları satarak para kazanıyoruz. Tezgâhımızda balık hiç kalmıyor. Satışa sunduğumuz balıklar kısa süre içerisinde tükeniyor. Günlük taze olarak tükeniyor" dedi.

Sağlıklı bulduğundan dolayı beyaz eti tercih ettiğini belirten Bilal Çelik ise, "Çocuklarıma daha çok tavuk ve balık yediriyorum. Çünkü daha sağlıklı" şeklinde konuştu.