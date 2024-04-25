Koç Holding ailesi bir haftada toplam 150 milyon dolar kaybetti!

25 Nisan 2024 11:23 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:32

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BİM Aktüel cilt bakım ürünlerindeki indirim için son gün salı! Siyah nokta temizleyici, yüz kaldırma cihazı ve daha fazlası

Her yıl milyarlarca dolarla ihracat ve ithalat yapan Koç Holding, bu hafta yüklük bir miktar para kaybettiğini duyurdu. Milyarderler listesinde yer alan Koç Holding hissedarlarından; Mustafa Rahmi Koç, kardeşi Semahat Sevim Arsel'in ve İpek Kıraç 22 Nisan'da başlayan hisse ve yatırım değerlerinde büyük bir kayıp yaşadı.

KOÇ HOLDİNG AİLESİ BİR HAFTADA TOPLAM 150 MİLYON DOLAR KAYBETTİ!

Koç ailesinin en zengin ismi olarak bilinen İpek Kıraç, 52 milyon dolar, teyzesi Semahat Sevim Arsel de son haftada 52 milyon dolar kayıp yaşarken, ailenin en büyük üyesi Mustafa Rahmi Koç ise haftayı 44 milyon dolarlık kayıpla kapattı. Aile yakınları tarafından yaptıklarından açıklanan bilgi de; yatırım nedeniyle kayıp yaşandığı bildirildi.

Servet kaybı yaşayan isimler arasında Rahmi Koç'ta yer aldı. Koç, toplam servetinde 3.1 milyar dolar geriledi. Ancak halen Türkiye'nin en zenginleri listesinde, ilk 5'teki yerini korudu. Şirket bu ay işçi istihdamında yükseliş yaşamasına rağmen genel servet kaybını hisselerden yaşadı.

2023 YILINDA 54,5 MİLYAR DOLAR KAZANÇ!

Dünya zenginler listesinde yer alan Koç ailesi, bu kayıp sonrası yatırımlarını gözden geçirdi. Finans, enerji üretimi, otomotiv ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren lider şirketler arasında birinci sırada yer alıyor. Holding 2023 yılında 54,5 Milyar ABD doları konsolide gelir elde ederken, 3,7 Milyar ABD doları kombine yatırım alanında gerçekleştirdi. Koç Holding, 2023 yılında konsolide bazda toplam 54,5 milyar ABD doları (USD) gelir elde ederek liderliğini korudu.