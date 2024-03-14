Koli bandı bileklik 275 euroya satılıyor! Zenginler sıraya girecek

14 Mart 2024 10:08 - Güncelleme : 14 Mart 2024 10:21

Tuhaf ürünleri ve skandal reklam filmleriyle dünyada zenginlerin yakından takip ettiği moda devi Balenciaga, 275 euro'ya koli bandı satacak.

Balenciaga, küçük çocukları oynattığı reklam filmiyle çokça konuşulmuştu. Tüm dünyada tepki toplayan Balenciaga'dan yine tuhaf bir ürün geldi.

KOLİ BANDINDAN YAPILMIŞ BİLEKLİK SATIŞA ÇIKTI

Moda devi , Paris Moda Haftası öncesinde @highsnobiety tarafından paylaşılan bir TikTok videosunda yine tuhaf bir ürünü tanıttı. Hırdavat veya ofis malzemeleri arasında yer alan koli bandını yeni koleksiyonunda kullandı. Yeni bileklik oldukça tepki çekti.

275 EUROYA ZENGİNLER SIRAYA GİRECEK

Koleksiyondaki bileklik, bilinen şeffaf bant rulosuna benzemekle kalmıyor bire bir aynısı, tek fark üzerinde Balenciaga logosu ve 'yapışkan' ibaresi bulunuyor.

Zenginlerin ürünlerini almak için sıraya girdiği marka bu koleksiyonun fiyatını da ona göre belirlemiş. Fiyatı ise oldukça dikkat çekici. Koli bandı bileklik 275 euro (9,650 TL) karşılığında satışa sunulacak.