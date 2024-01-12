Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türk bankalarını analiz etti

12 Ocak 2024 12:34 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 12:37

Fitch Ratings, kamu ve özel Türk bankaları için önemli değerlendirmeler yaptı. Kredi derecelendirme kurumu, faaliyet ortamı ve hükümet müdahalesi risklerinin büyük Türk bankalarının notlarını sınırladığını bildirdi.

Fitch Ratings, bankaların çoğunun artık "durağan" görünüme sahip olduklarını ve bu durumunun Eylül 2023'teki ülke görünüm revizyonunu yansıttığını belirtti. Fitch, "durağan" görünümün aynı zamanda yakın vadeli faaliyet ortamı baskılarının azaldığını gösterdiğini de vurguladı.

BANKALARIN KREDİ NOTLARI SINIRLANDIRILDI

"Özel bankaların - Türkiye İş Bankası A.Ş., Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve AKBANK T.A.Ş. - 'b' olan VR'leri 'b-' olan faaliyet ortamı puanının bir kademe üzerindedir ve faaliyet ortamı risklerine göre sermayelendirme ve fonlama & likidite profillerinin gücünü yansıtmaktadır" tespitinde bulunan Fitch Rating, bununla birlikte, Türkiye'nin zayıf yabancı para finansal esnekliği ve döviz rezervleri göz önüne alındığında, bankacılık sektörüne devlet müdahalesi olabileceği yönünde oluşturdukları görüşün, bankaların yabancı para cinsinden uzun vadeli notlarını ülke kredi notunun bir kademe altında 'B-' ile sınırlandırdığını anlattı.

Raporda, "Kamu bankaları - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. - özel bankaların bir kademe altında 'b-' seviyesinde VR'ye sahip. Bu durum kısmen bankaların sermaye ve fonlama & likidite profillerinin Türkiye'deki faaliyet ortamının riskleriyle orantılı olduğunu yansıtmaktadır." değerlendirmesini de yapan Fitch Ratings, Halkbank'ın notları üzerindeki "negatif İzleme"nin, bankanın devam eden ABD yasal işlemlerinin bir sonucu olarak para cezasına veya diğer cezai önlemlere tabi olma konusundaki önemli riski ve gerektiğinde yetkililerden gelen desteğin yeterliliği ve zamanlaması konusundaki belirsizliği yansıttığını da belirtti.

Fitch, tüm büyük Türk bankalarının Uzun Vadeli Yerel Para notlarının Uzun Vadeli Yabancı Para notlarının bir kademe üzerinde, 'B' seviyesinde olduğunu ve bunun uzun vadede daha düşük devlet müdahalesi riskini yansıttığını da vurguladı.