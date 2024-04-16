Kripto para düzenlemesi Meclis’e geliyor! Piyasada yeni kurallar devreye alınacak
TBMM seçimlerin ardından yoğun mesaisine başlıyor. Kritik düzenlemeler, kanun tekliflerinin görüşüleceği oturumlarda en önemli gündem Kripto para düzenlemesi olacak. Piyasalarda alım satımda kripto varlıklara yeni kurallar geliyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu seçimlerin ardından ilk mesaisine başlayacak. Meclis'in gündeminde önemli yasal düzenlemeler bulunuyor. Milletvekilleri TBMM’ye gelecek kritik düzenlemeler için yoğun çalışma yapacak.
KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ TBMM’YE GELİYOR
Uzun süredir beklenen kripto varlıklara ilişkin düzenleme Meclis’in gündemine alındı. Bu hafta Genel Kurul'a sunulması beklenen enerji verimliliğini artıracak kanun teklifi ile turist rehberlerine yönelik düzenlemenin de gündeme alınması bekleniyor.
PİYASAYA YENİ DÜZEN GELİYOR
Kripto varlıklara ilişkin düzenlemede 30 madde Meclis’e sunulacak. Teklifle kripto varlıkların hukuki tanımı geniş bir zemine oturtulacak. Varlıkların ihraç, dağıtım ve alım satımını yapanların uyacakları kurallar belirlenecek.
Üzerinde çalışılan düzenlemeyle, uluslararası uygulamalara benzer şekilde Türkiye'de kripto varlıklarla işlem yapan tarafların risklerinin azaltılmasının sağlanması hedefleniyor.
Kripto varlıkları geniş anlamda tanımlayacak düzenlemeyle, kripto varlık alım satım platformlarına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisans verilmesi; finansal kuruluşlara benzer şekilde asgari faaliyet şartları zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.
Kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yasalaşması ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların lisanslanmaya başlanmasıyla, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) 15 No'lu teknik standardı kapsamında getirilen eleştirilerin bertaraf edilmesi ve Türkiye'nin "kısmi uyumlu" kategorisinden çıkması öngörülüyor.
RUHSATSIZ SİLAHA REKOR CEZA YOLDA
Meclis'in gündemine gelmesi beklenen düzenlemelerden biri de İçişleri Bakanlığınca hazırlanan teklif olacak. Ruhsatsız silah kullanımına verilen cezanın artırılması, silah parçalarının satılmasının engellenmesi gibi konular teklifte yer alacak.
TURİST REHBERLİĞİ KANUN TEKLİFİ SUNULACKA
Gündemde bekleyen bir diğer düzenleme olan Turist Rehberliği Meslek Kanunu teklifi, yabancı dil yeterlilik belgesi koşulunu yerine getiremeyenlerin diğer şartları yerine getirmeleri halinde Türkçe turist rehberi olabilmesini içeriyor.
YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ
Genel Kurul'un gündeminde enerji alanına yönelik teklif de bulunuyor.
Düzenleme, yerli üretim ve ithal doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeriyor.
Teklife göre; kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.
GRUP TOPLANTILARI VAR
Bugün ve yarın Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.