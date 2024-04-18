Kriptoda ibre şaştı, Bitcoin 60 bin doların altına düştü

18 Nisan 2024 10:55 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 10:58

Küresel gelişmelerden etkilenen Bitcoin, 60 bin doların altına inmesinin hemen ardından toparlanmaya başladı.

60 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

İran-İsrail geriliminden olumsuz etkilenen kripto para piyasalarında dengeler bozuldu. Üzerinde en çok işlem yapılan kripto para Bitcoin, mart ayının başından bu yana ilk kez 60 bin doların altına inerek 59.900 dolara geriledi. Bir süre sonra toparlanmaya başlayan Bitcoin’de hareketler yakında takip ediliyor.

GERİLİMLER SONRASI SERT DÜŞÜŞ

Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra geriledi. Yaklaşmakta olan yarılanma (halving) ile birlikte bu gerileme sınırlı kaldı. Hafta sonu Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler sonrası kripto para piyasaları kıpkırmızı oldu. Aynı dönemde diğer kripto varlıkların değer kaybı ise %40-%50'leri bulabiliyordu.

DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

LMAX Group'tan Pazar Stratejisti Joel Kruger, geçmişteki kripto yatırımcısı davranışlarına baktığımızda bu durumun bir süre daha devam edebileceğini ifade etti.

KRİTİK EŞİK 59 BİN TL

Kruger, piyasalardaki hareketlere bakarak büyük yatırımcıların henüz dipten almaya başlamadığını söyleyerek düşüşün devam edeceğini ifade etti. Kruger, kritik eşiğin de mart ayında iki defa test edilen 59 bin dolar olduğunu hatırlattı.

Öte yandan bitcoin, kayıplarını telafi etmeye de başlamış durumda. Balinaların aksine küçük yatırımcılar, İran ile İsrail arasındaki gerilimin şu anlık durmasının ardından yeniden yatırım yapmaya başlamış gibi gözüküyor. Yakın zamanda gerçekleşecek olan bitcoin yarılanması ile birlikte de piyasaların hareketlenmesi bekleniyor.



