Kriptoda 'İsrail misillemesi' dalgası! Bitcoin yeniden kritik eşiğin altında

19 Nisan 2024 09:26 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 09:30

İsrail’den bir süredir beklenen İran hamlesi geldi. Jeopolitik riskler sonrası kripto varlıklar sert değer kaybetti.

İRAN SALDIRISINA CEVAP

Dün gece medyada İsrail’in İran’da bir tesisi vurduğuna dair iddialar yer aldı. Haberlerin ardından İran Ordusu'nun üst düzey komutanlarından Siavosh Mihandous İsfahan'da gece boyunca duyulan gürültünün hava savunmasından kaynaklandığını açıkladı.

Devlet medyasında yer alan açıklamada Mihandaus saldırının herhangi bir hasara yol açmadığını söyledi. İran hafta sonu İsrail'e İHA ve füze saldırısı düzenlemişti. Bu saldırının ardından İsrail’in misilleme yapması bekleniyordu.

GÖZLER KRİPTO PİYASALARINA ÇEVRİLDİ

İran’ın İsrail’e saldırması sonrası özellikle altcoinler büyük değer kaybetti. Bitcoin’de de büyük fiyat dalgalanmaları yaşandı. İsrail’in İran’a dün gece gerçekleştirdiği saldırılar yine kripto para piyasaları etkisi altına aldı.

ANLIK 60 DOLARA GERİLEDİ

Saldırı haberinin yayılmasıyla piyasalarda risk iştahı düşük kalırken güvenli liman talebi arttı. Gelişmeler sonrasında Bitcoin'in değerinin anlık bir düşüşle 60 bin dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 3 bin dolarlık direnç çizgisinin altında kaldı.

Bitcon sabah saatlerinde bir miktar toparlanarak 62 bin dolar seviuyelerini test etti. Ethereum 3 bin dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki geri dönüşte, bu gece gerçekleşmesi planlanan halving etkinliğine ilişkin beklentiler etkili oldu. İran'ın olayı küçümseyen açıklamaları da risk iştahında kısmi toparlanmaya sağladı.

HAVLİNG FİYATLANDI

Öte yandan JPMorgan kripto para piyasaları için yaptığı açıklamada halving etkinliğinin şu an hali hazırda fiyatlandığını söyledi. Banka, piyasasının alım durumunda olduğunu ifade ederek yarılanma sonrasında bir düşüş eğilimi görebileceğine dikkat çekti.