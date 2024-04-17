Kulisler hareketlendi, hükümet kolları sıvadı! Emekliye yeni destek paketi yolda

17 Nisan 2024 10:36 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:02

Kabine toplantısının ardından gözler ekonomiye yönelik açıklamalara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi programından taviz verilmeyeceğini ifade ederken emekliler için yeni düzenlemelerin yapılacağı öğrenildi. TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan Gazeteci Cem Küçük'e konuk oldu. Sözcan, emeklilerle ilgili kulislerden aldığı önemli bilgileri paylaştı.

ERDOĞAN'DAN EMEKLİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında emeklilerle ilgili önemli ifadeler kullanarak şunları kaydetti:

"Emeklilerimiz başta olmak üzere enflasyonun ücretli kesimde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz. Bu konuda tavrımız palyatif tedbirlerle günü kurtarmak yerine enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır. Kendimiz bedel ödesek dahi ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek her türlü popülist adımdan uzak durduk, duracağız.

Abuk sabuk vaatlerin adeta havada uçuştuğu 31 Mart seçim sürecinde maruz kaldığımız onca baskıya rağmen seçim ekonomisi uygulamayarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik. Bu kararlı duruşumuzun Türkiye ve Türk ekonomisi için ne kadar kıymetli olduğunu inşallah zamanla hep birlikte daha da iyi göreceğiz."

10 BİN TL ALTI ALAN EMEKLİ SIKINTIDA

Ahmet Sözcan, konuya dair açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Ekonomik programdan gerçekten taviz verilmeyecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından da bunun altını çizdi. 'Ekonomideki yol haritamıza sıkı sıkıya bağlı kalacağız' dedi. 'Popülizmden uzak duracağız' dedi.

Mehmet Şimşek, zaten ekonomi programını sıkı bir biçimde uygulayacaklarını altını çizdi. Bunlarda bir sorun yok ama bir de realite var mesela 10 bin TL ve altında maaş alan emekliler var.

Mesela onların durumu gerçekten zor. Hani çok fazla bir yani 3 milyon civarında olduğu ifade ediliyor. Bunlara da hani biraz rahatlatacak nefes alacak, aldıracak düzenlemeler lazım. Onun da bazı şartları var.

GELİRİN 10 BİN TL'NİN ALTINDA OLMASI GEREKİYOR

Mesela bir haneye bir eve 10 bin TL ve altında gelir geliyorsa o ev o kişiye ait değilse kirada oturuyorsa ona yönelik destek paketleri olacak. Mesela daha önce de bunları konuşmuştuk aslında bir kısmını konuşmuştuk.

Emekli kart düzenlemesi içinde gıda ısınma gibi içinde bunların olduğu elektrik su harcamalarının karşılanabileceği bir limit olacak.

Tabi bunun şartları var işte. Birincisi ev kendisini ait olmayacak başka bir geliri olmayacak. Şimdi 10 bin TL ve altında alan bir aile düşünelim, kirada oturuyor aynı zamanda çocuk okutuyor.

Bu kişilerin geçinmesi çok zor. AK Parti yönetimi de buna yönelik bir düzenleme hazırlığı içerisinde yeni destek programları üzerinde çalışıyor.

EMEKLİ KART İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAK