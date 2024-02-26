Kulisler hareketlendi, kademeli emeklilik geliyor! 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar dikkat

26 Şubat 2024 12:12 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 12:17

Kademeli emeklilik için çalışmalar başlıyor. Üzerinde çalışılan düzenlemenin onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler.

A Para’da yer alan habere göre kulislerde dile getirilen kademeli emeklilik çalışması ile ilgili bakanlık çalışmalara başladı.

KADEMELİ EMEKLİLİK YAKIN ZAMANDA DUYURULACAK

Sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olan vatandaşlar için 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yeni bir çalışma yürüten hükümet, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi'ni yakın zamanda duyurmaya hazırlanıyor.

A Para tarafından düzenlemedeki son durum aktarılırken, uygulamanın kimleri kapsayacağı netlik kazanmaya başladı.

HÜKÜMET SEÇİM ÖNCESİ MÜJDEYİ VERECEK

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi için çalışmalarda sona gelindi. 28 Şubat 2023'te yasalaşan EYT düzenlemesiyle ilk aşamada 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazansa da düzenlemeye son anda eklenen 'kademeli prim sistemi' hayal kırıklığı oluşturmuştu.

EYT düzenlemesiyle temel olarak 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi olan vatandaşlar emeklilik haklarını kazanırken; bu tarih sonrasında SGK girişi olanlar emeklilik için çok uzun yıllar beklemek durumunda kaldı.

EYT'den bir gün ile faydalanamayan vatandaşlar yeni bir emeklilik düzenlemesi için hükümete aylardır çağrıda bulunurken, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi gündeme geldi.

EYT'yi kaçıran milyonlarca vatandaşın tepkisi sonrası harekete geçen hükümet, yerel seçim öncesinde Kademeli Emeklilik Sistemi üzerinden emeklilik bekleyen milyonlara müjde vermeyi planlıyor.

2000 VE 2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR DİKKAT!

A Para kanalı tarafından yapılan paylaşımda, yakın zamanda açıklanması beklenen sistem hakkında şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlık harekete geçti! Yapılan çalışmanın onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler."

"9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6250 prim gün şartı aranacak."