Kulislerde 'seyyanen zam' hareketliliği! SGK Uzmanı İsa Karakaş konuşulan rakamı açıkladı

20 Mart 2024 16:14 - Güncelleme : 20 Mart 2024 16:20

Yaklaşık 16 milyon emekli seyyanen zam bekliyor. Kulislerde emekliler için yeni bir düzenlemenin yapılacağı konuşulurken AK Partili isimlerden önemli açıklamalar geldi. SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş ise TGRT Haber ekranlarında seyyanen zam yapılması halinde uygulanacak rakamı açıkladı.

AK PARTİLİ İSİMLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin “Görüyoruz ki hala serzenişler söz konusu. Biz bunlara hak veriyoruz. Seçmenimizin bunları bizimle paylaşmasını çok değerli buluyoruz. Sorunun çözümünü bizden beklemeleri çok kıymetli. Bu beklentiyi karşılayacak bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmamız olgunlaştığında Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile bunu paylaşacaktır. Aziz milletimizin derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da geçtiğimiz günlerde, emekli maaşlarına ek zam gündemiyle ilgili konuştu. Akbaşoğlu, emeklilerin aylıklarındaki iyileştirme için seçim sonrasını işaret ederek, Meclis'in nisan ayında çalışmalarına başladıktan sonra konunun ele alınacağını söyledi.

SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

İsa Karakaş emekli zamları hakkında yaptığı açıklamada "Şimdi burada önemli olan nedir? Emeklerin isteği nedir? Biliyorsun ‘Seyyanen zam’ diyorlar. Başından beri söylüyoruz" dedi.

TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan ise "Ama şimdi Temmuz ayında memurlara 8.077 liralık seyyanen bir zam yapıldı. Ancak bu emeklere yansıtılmadı. Ne memur emeklerine, ne SSK emeklerine ne de Bağ-kur emeklerine bu seyyanen zam yansıtılmadı. Dolayısıyla hatta onlar şunu da söylüyorlar, o zamanki 8.077 TL kayboldu. Günümüzde 12.000 TL yapılması gerekir şeklinde beklentileri var. Bu beklenti karşılanabilir mi?" açıklaması yaptı.

Karakaş Sözcan'ın bu sözleri üzerine şu ifadeleri kullandı:

SENARYOLAR ŞİMDİDEN HAZIRLANDI

Üzerinden 7-8 ay geçti, temmuzda da verilmesi gerekiyordu onların hesabı da 8 bin 77 çarpı yüzde 49,25, dolayısıyla 12 bin TL. 12 binlerin olmayacağını biz defalarca söyledik. Çünkü bütçe imkanları ortada. Enflasyonla mücadele programı ortada.

Zaten başından beri kim direniyordu? Bu emeklerin durumunu iyileştirilmesine karşı elbette ki ekonomi yönetimi. Çünkü ekonomi yönetimi bütün senaryolar zaten hazırlanmışlar. Yani 1.000 liralık bir zam geldiği zaman bütçeye ne kadar yük geliyordu? 2 bin TL geldiği zaman ne kadar yük geldiği konusunda çalışmalar var zaten. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız seyyanen zam verilsin denildiği zaman oturup da böyle bir hastalarca çalışmaya gerek yok.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Benim beklentim daha önceden de söylediğim üzere en fazla 5.000 TL gibi seyyanen zam olabilir olursa ki bu sadece maaşı 10 bin TL olanlara değil, daha önceden de ifade ettiğimiz üzere aradaki dengeler bozulmasın diye emeklerinin tamamına 5 bin TL’lik bir rakam verilebilir. En fazla 5.000 TL veya 4.000 liraya 4.000 5.000 arası bir rakam söz konusu olabilir.

Sözcan ise kendisine gelen kulislerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

KULİS BİLGİSİ PAYLAŞTI

Evet, bana gelen kurul bana gelen kulis bilgileri de o yönde eğer zam yapılması. Yapılması yönünde bir karar verilirse ekonomi yönetimiyle bu konuda mutabakata varılırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan da onaylarsa emeklere 5.000 liralık bir ek zammı seyyanen zammın yapılabileceği konuşuluyor. Ancak öncelikli olarak buna karar ver.