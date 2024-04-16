Kuyumcular bile ayırt etmekte zorlanıyor! Sahte gram altına dikkat

16 Nisan 2024 17:14 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 17:39

Küresel piyasada altına konulan kota üretimi etkilediğinden iç piyasalarda azalan altın üretimi beraberinde sahteciliği geliştirdi. Altın ihtiyacı olan vatandaşlar ise hiç kontrol etmeden gram ya da çeyrek altın aldıkları için merdiven altı üretimlerde arttı. Hatta öyle ki bazı vatandaşlar ellerindeki sahte altını satmaya çalıştıkları çoğu kuyumcularda sahte altınları fark etmiyor.

KUYUMCULAR BİLE AYIRT ETMEKTE ZORLANIYOR!

Bu konu hakkında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin'ın bir açıklaması olmuştu. Şahin, altın miktarını az tutarak yapılan bu ürünler bu yüzden ilk etapta bakıldığında fark edilmiyor. Ayarı aynı ancak içeriğindeki altın düşük olan bu altınlar konusunda kuyumcularda dert yanıyor. Bazı vatandaşlar bu sahteciliği bilerek piyasaya sürdüğünü öne süren Şahin, darphane olmayan tüm çeyrek ve gram altınların sahte olduğunun altını çizdi. Bu yüzden üretilen alım satılan yapılan yerele dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Ayarı düşük ancak çeyrek ve gram altından bir kaç yüz lira düşüktür. Altınların değerinin düşük olması ilk işaret ikincisi ise darphane baskısının olmaması olduğunun altı çizildi. Artı sahte altının en çok internet ortamında satılanlardan ortaya çıktığının altı çizildi. Sitelerde satılan altınlar için İKO Güvence Etiketi mevcuttur. Bu etiketin olmadığı tüm altınlar sahte olarak kayıtlara geçer. Bunun önüne geçilmesi için ise alım satım sırasında takip sistemine ait seri numara benzeri bir durum uygulanması gerekir.