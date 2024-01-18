LPG'ye zam geldi, fiyatı 20 lirayı geçti

18 Ocak 2024 09:17 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 09:41

Kızıldeniz’de tansiyonun yükselmesi petrol fiyatlarını 78 doların üzerine taşıdı. Yurt içinde dolar kurunun 30 TL üzerinde seyretmesiyle gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. LPG’nin fiyatı gelen zamla beraber 20 liranın üzerine çıktı.

ARZ KORKULARI DEVAM EDİYOR

Brent ham petrol küresel piyasalarda perşembe günü varil başına 78 doların üzerine çıktı. ABD'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yeni bir dizi saldırı düzenlemesi ve çatışmaların bölgeye yayılacağı beklentisi arz korkularını tetikledi.

Petrol, bir önceki seansta kayıplarını telafi ederek yükselişe geçti. Pek çok petrol tankeri, Husi saldırıları nedeniyle Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'ndan geçmek istemiyor. Şirketler nakliye maliyetlerini artırabilecek daha uzun alternatif rotaları tercih ediyor.

OPEC RAPORU BELLİ OLDU

Soğuk havalarda petrol piyasalarını etkilemeye devam ediyor. ABD'de aşırı soğuk hava koşulları, en çok petrol üreten eyalet olan Kuzey Dakota'da petrol üretiminin günde 650.000 ila 700.000 varil düşmesine neden oldu. OPEC raporunda, küresel petrol talebinin 2025'te günde 1,85 milyon varil artarak günde 106,21 milyon varile çıkacağını ifade edildi. Yatırımcılar ABD ham stoklarına ilişkin EIA verilerini bekliyor.

LPG’YE NE KADAR ZAM GELDİ?

Son olarak 3 Ocak'ta ÖTV'de yapılan düzenleme sonrası benzinin litre fiyatı 2 lira 31 kuruş, motorin litre fiyatı 2 lira 15 kuruş ve LPG litre fiyatı da 1 lira yükseldi. 4 Ocak'ta ise motorin fiyatlarına 41 kuruş indirim yapıldı. Dün gece yarısından itibaren LPG litre fiyatına 37 kuruş zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 36.78 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.03 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.28 lira

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 36.87 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.07 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.28 lira

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı: 37.50 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 39.73 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 20.15 lira

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı: 37.68 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 39.93 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 20 lira