Maliye KDV için düğmeye bastı! Milyonlarca liralık hileye ağır para ve hapis cezası geliyor

26 Nisan 2024 14:50 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 15:08

Maliye KDV sahteciliği için sahaya indi. Özellikle restoran, kafe, eczane, fırın ve bar gibi işletmelerde KDV suistimalinin önüne geçmek için maliye çalışma başlattı. Devleti zarara uğratan işletmeler ağır para ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

CİMER’E ŞİKAYET YAĞDI

Son dönemlerde Gelir İdaresi Başkanlığı ve CİMER'e vatandaşların yoğun şikayette bulunması ve yapılan tespitler üzerine Maliye, KDV'de suistimalin önüne geçmek için harekete geçti.

Gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanmasını fırsata çeviren esnafa yönelik inceleme başlatıldı. Birçok sektörde, yüzde 10 yerine düşük KDV'den işlem yapıldığı tespit edildi.

İLAÇLARI BESİN TAKVİYESİ, YEMEKLERİ MEYVE SUYU GİBİ GÖSTERDİLER

Maliye uzmanları yaptığı denetimlerde, bazı eczanelerin ilaçları yüzde 1 KDV ödemek için besin takviyesi olarak gösterdiğini, restoran ve kafelerin ise, kahvaltı veya yemek menüsünde yüzde 10 olan ürünleri, ekmek, et, su, meyve suyu satmış gibi göstererek, KDV'yi yine yüzde 1 olarak gösterdiğini belirledi.

YENİ NESİL POS CİHAZLARI GELİYOR

ekonomim.com'a bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, önümüzdeki günlerde denetimlerin daha da sıklaştırılacağı, haziran ayından itibaren yeni nesil pos cihazlarının devreye alınarak yapay zeka desteğiyle KDV istismarının önüne geçileceği ifade edildi.

KAÇAKÇILIK SUÇUNA GİRİYOR

KDV istismarı yapan işletmeler tespit edildikten sonra vergi incelemesine sevk ediliyor. Yapılan istismar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesine göre 'kaçakçılık' suçuna giriyor.

Bunu yapanlar, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ve sahte belge kullanımından dolayı vergi suçu işlemiş kabul ediliyor.

HAPİS CEZASI VAR

Yasaya göre, defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyip, kullanan hakkında 18 aydan beş yıla kadar hapis cezası var.

Vergi uzmanları ve yetkililer vatandaşların alışveriş fişlerine dikkat etmesini, 189 Alo Maliye hattını aramasını ya da vergi daireleri ile defterdarlıklara yazılı başvuru yapmasını öneriyor.

İŞLETMELER İSTİSMAR EDİYOR

Gelirler İdaresi Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde yayımladığı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oranın uygulanmasına yönelik istismara dikkat çekerek uyarıda bulunmuştu.

Tebliğde, yüzde 8 olan KDV oranın yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20’ye Temmuz 2023 tarihiyle gidildiğini ancak bazı işletmelerin bu oranları istismar ettiğine dikkat çekilmişti.

Söz konusu tebliğ ile özellikle son dönemde adeta her sokakta faaliyete geçen kahve zincirlerine yönelik uyarı yapıldığı ifade ediliyor. Söz konusu işletmelerin, ithal kahveyi, Türk kahvesi olarak göstererek ya da kahve yerine temel gıda maddesi fişi keserek KDV istismarı yaptıkları ifade ediliyor.