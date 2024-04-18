Marketteki yoğurtlu semizotu fiyatı görenleri şoke etti! Fahiş yemeğe boykot başlatıldı!

18 Nisan 2024 10:53 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 10:56

Hazır gıda yemeklerinin fiyatlarındaki artış dikkat çekmeye devam ediyor. Bir tüketici zincir marketten aldığı yarım kilogramlık yoğurtlu semizotunun 261 lira olduğuna dikkat çekerek fotoğrafını paylaştı.

Sosyal medyada marketlerdeki hazır gıda ürünleri ve restoranlardaki fahiş fiyatlı satışlara tepki göstermek amacıyla "#fahişyemeğeBOYKOT" etiketiyle başlık açıldı. Kullanıcılar maliyetlerinin çok daha düşük olduğunu bildikleri gıda ürünlerinin fahiş fiyatlarla satılmasına dikkat çektiler. Markette meze reyonunda satılan yoğurtlu semizotunun kilo fiyatının 524 lira 95 kuruş olması müşterileri kızdırdı. Bunun üzerine yoğurdun kilosunun 70 lira semizotunun da 19 lira olduğu hatırlatılarak maliyet fiyatının çok daha üzerinde yapılan satışlara işaret edildi.

Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyatlarla ilgili mücadeleye giriştiği ve bu kapsamda denetimlerini sıklaştırdığı biliniyor. Fahiş fiyat artışı yapmak yasaklanmıştı ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna ceza verme yetkisi verilmişti.