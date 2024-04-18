Marketteki yoğurtlu semizotu fiyatı görenleri şoke etti! Fahiş yemeğe boykot başlatıldı!
Marketten küçük paketlerle alınan meze türü yiyeceklerin fiyatı dudak uçuklattı. Aldığı yarım kilo yoğurtlu semizotunun fiyatına tepki gösteren bir kullanıcı fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine sosyal medyada fahiş yemeğe boykot hareketi başlatıldı.
Hazır gıda yemeklerinin fiyatlarındaki artış dikkat çekmeye devam ediyor. Bir tüketici zincir marketten aldığı yarım kilogramlık yoğurtlu semizotunun 261 lira olduğuna dikkat çekerek fotoğrafını paylaştı.
Sosyal medyada marketlerdeki hazır gıda ürünleri ve restoranlardaki fahiş fiyatlı satışlara tepki göstermek amacıyla "#fahişyemeğeBOYKOT" etiketiyle başlık açıldı. Kullanıcılar maliyetlerinin çok daha düşük olduğunu bildikleri gıda ürünlerinin fahiş fiyatlarla satılmasına dikkat çektiler. Markette meze reyonunda satılan yoğurtlu semizotunun kilo fiyatının 524 lira 95 kuruş olması müşterileri kızdırdı. Bunun üzerine yoğurdun kilosunun 70 lira semizotunun da 19 lira olduğu hatırlatılarak maliyet fiyatının çok daha üzerinde yapılan satışlara işaret edildi.
Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyatlarla ilgili mücadeleye giriştiği ve bu kapsamda denetimlerini sıklaştırdığı biliniyor. Fahiş fiyat artışı yapmak yasaklanmıştı ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna ceza verme yetkisi verilmişti.