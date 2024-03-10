Medine, Kudüs, İran ve Acve… İşte hurmaların fiyatı ve kalitesine göre farkları

10 Mart 2024 11:31 - Güncelleme : 10 Mart 2024 11:48

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı ile özdeşleşmiş hurma tezgahlardaki yerini aldı. Ramazan alışverişi için pazarlara, çarşılara ve maketlere akın eden milyonlarca kişi ilk olarak hurma alıyor. Gerek fiyatı gerek kalitesi gerekse ismi ile dikkat çeken hurmaların farkı ise merak ediliyor.

Geldiği yere göre, büyüklük ve ucuz ya da pahalı oluşuna göre değişen hurmalar hem sindirime olan faydası hem de pek çok besini içinde barındırması açısından oruç tutanların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

HER BÜTÇEYE GÖRE HURMA VAR

Hurmalar, Erzincan’daki çarşı ve pazarlarda yerini aldı. Kilosu 70 ile 300 lira arasında değişen 15 çeşit hurma tezgahları süslüyor. Doyuruculuğu ve besleyiciliğinin yanında Ramazan ayına özgü olması nedeniyle ayrı bir önemi olan hurmaya vatandaşlar ilgi gösteriyor.

SADECE RAMAZANDA DEĞİL 12 AY BOYUNCA SATILIYOR

Ramazan ayında hurmaya olan talebin arttığını söyleyen esnaf Mustafa Yetim, “Hurma her derde devadır. Hurma, şeker hastalığına da iyi gelir, her derde deva olan bir üründür. Mübarek ayın hurmasını 12 ay boyunca satıyoruz. Geleneklerimizden dolayı babalarımızdan ve dedelerimizden gördüklerimizi biz de devam ettiriyoruz. Ramazan'da sofralarda iftarı açmadan önce sofralarımızda bulunuyor” dedi.

“UCUZ HURMANIN KALİTESİ KÖTÜ DEĞİL”

Tezgahlardaki hurma fiyatlarının kalitesinden ziyade geldikleri yere göre değiştiğini ve uzak mesafeden gelen hurmanın maliyetinin daha fazla olduğunu söyleyen Mustafa Yetim, “Ramazanların vazgeçilmezi, sofraların bereketi hurma tezgahlara indi. Hurma fiyatları 70 liradan 300 liraya kadar çıkıyor. 70 liralık hurmanın kalitesinin düşük olduğu anlamına gelmez. 300 liralık hurmanın geldiği yer biraz uzun ve meşakkatli olduğu için fiyat biraz daha pahalı. 70 liralık hurma da daha yakın mesafeden geldiği için fiyat biraz daha düşük tutuldu. Bu ramazan geçen ramazan olduğu gibi hurma fiyatları biraz daha arttı. Ama biz kâr marjımızı azaltarak hurma fiyatlarını düşürdük. Vatandaşın alım gücü buna yetsin. Hurmaya rağbetin ilerleyen günlerde de artacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

MEDİNE, KUDÜS, İRAN VE ACVE ARASINDAKİ FARK NE?

Hurmalar arasında pek fark bulunmuyor. Geldiği yere, boyutuna ve tazelik durumuna göre çeşitleri ve fiyatları değişiyor. Kudüs hurması diğer hurmalara göre daha hafif, kabuklu yapısı ve büyüklüğü ile dikkat çekiyor.

BİR TANESİ NEREDEYSE 50 GRAMA DENK GELİYOR

Medine hurması ise ‘gold’ olarak biliniyor. İnce kabuklu yapısı bulunuyor. Medine hurmasının bir tanesi neredeyse 50 grama denk geliyor.

EN PAHALISI ‘ACVE’ HURMASI

Hurmalar arasında en pahalısı ise acve hurması yani ‘peygamber hurması’ olarak geçiyor. Acve hurmasının peygamber efendimizin ağaçlarından yetiştiği rivayet ediliyor. Şeker oranı az olan acve hurması çoğu kişinin tercih ettiği hurma çeşitleri arasında yer alıyor.

TUNUS HURMASI DAHA ŞEKERLİ

Piyasada sıklıkla satılan Tunus hurması olarak çıkan hurma çeşidi, Daklat Nur gibi isimlerle de anılıyor. Hafif sarıya dönük rengiyle ayırt edilebilen Tunus hurması, karamele benzer yumuşak ve şekerli tadıyla biliniyor. Besin lifi, potasyum ve magnezyum gibi mineral ve yararlı maddeler bakımından zengin bir besin kaynağı olarak görülüyor.

İRAN HURMASI İNCE KABUKLU VE YUMUŞAK

İnce kabuklu İran hurması, tatlı, yumuşak ve etli bir yapıda çeşitlerden. Sindirim sistemine yardımcı olduğu, bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidanlar içerdiği ve kan şekerini dengeleyerek uzun süre tok kalmaya yardımcı olduğu için diyet listelerinde de sıkça öneriliyor. İçeriğinde besin lifi, magnezyum, potasyum, fosfor ve demir gibi yararlı maddeler bulunduğu da biliniyor.