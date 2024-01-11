Memur ile işçi arasındaki emekli maaşı farkı kapanıyor! Torba yasa geliyor

11 Ocak 2024 06:41 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 06:41

Memur emeklilerinin zam oranlarının belli olmasıyla birlikte memur emeklileri ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında 12 puanlık bir fark oluştu.

AK PARTİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

AK Parti Grubu, SKK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarını oransal artış ile iyileştirmek için yeni bir kanun teklifi hazırlıyor. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret eden AK Parti Grubu Başkanı Abdullah Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın emeklilerin zam oranıyla ilgili bir çalışma hazırladığını bildirdi.

İŞVEREN DESTEĞİ DE ARTIYOR

Güler, etki analizleri ve bütçe imkânları doğrultusunda oransal artış değerlendirmesi yapıldığını söyledi. Güler, “Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımız da kabine toplantısında değerlendirir. Asgari ücret arttığı için işveren desteğini 700 liraya çıkarmak konusunda bir kanun teklifi hazırlığımız vardı. Kısa çalışma ödeneği ve diğer hususlar da dahil 7-8 maddelik bir kanun teklifi üzerinde çalışıyoruz. Emekli aylıklarına yapılacak zammı da bunun içerisinde değerlendiririz. Önemli olan bütçe imkânlarını da karşılamak. Sadece bir oranın belirlenmesi ve artışın ortaya çıkması değil, bütçenin de ortaya koyulması lazım” dedi.

EMEKLİ ZAMMI TEKLİFİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile konuya ilişkin bir ön görüşme yaptıklarının bilgisini veren Güler, “Önümüzdeki haftaya kadar değerlendirilir. Ocak ayının 3’üncü haftasına kadar çalışmamızı tamamlayıp Meclis Başkanlığına sunabiliriz” açıklamasında bulundu.