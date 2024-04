Merkez Bankası faiz kararı altını nasıl etkiler? İslam Memiş ‘son fırsat’ diyerek uyarıyı yaptı

25 Nisan 2024 11:51 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:56

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) kritik kararı öncesinde piyasalarda belirsizlik hakim olurken, ekonomistlerden ve piyasa uzmanlarından yeni tahminler gelmeye devam ediyor.

TGRT Haber canlı yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankas faiz kararından önce piyasalardaki son durumu Bilmedikleriniz programında değerlendirdi.

PİYASALAR FAİZDE SABİT BEKLENTİSİNİ FİYATLIYOR

İslam Memiş, piyasaların beklentiler doğrultusunda faizi sabit bırakacağını dikkat çekerek, “Merkez Bankası faiz kararına ilişkin bir değişiklik olmayacağına ilişkin bir beklenti var. Piyasaların genel kanısı da bu yönde. Geçen toplantıda 500 baz puanlık artırım yapıldığı zaman, Türkiye’de hiç kimse değişiklik beklemezken yabancı yatırımcılar ve yabancı şirketler 500 baz puanlık artış öngörüyordu. Son 1 yılda yabancı yatırımcıların tüm raporları gerçekleşiyor. Bizim beklentilerimiz gerçekleşmiyor. Bugün de aynısı olacak gibi duruyor. Stabil yani sabit bırakacak. Ama bir sürpriz yaparsa, öngörülemeyen bir Merkez Bankası her an her şey olabilir düşüncesine sahip olduğu için sürpriz kapısı aralık, kapılar tamamen kapanmadı. Hep berber sorunun cevabını öğrenmiş olacağız. Keşke Fed’in keşke Avrupa Merkez Bankası kararları gibi öngörülen bir Merkez Bankası olsaydı da belirsizlik oluşmasaydı. Farklı bir taktiği ve stratejisi var. Piyasalar TCMB’nin faiz kararında değişikliğe gitmeyeceğini fiyatlıyor” dedi.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

İslam Memiş, İsrail ve İran gerilimi sonrası altında agresif yükselişler ve tarihi zirveleri gördük. Gram altın 2700 liraya, ons altın 2017 dolar seviyesine kadar yükseldi. Biz bayram tatilinde olduğumuz için çok hissetmedik ama küresel piyasalar hissetti. Altın fiyatları jeopolitik gerilimlerden ve savaşlardan beslendiği için güvenli liman olarak görülüyor. Yükselişlerini sürdürüyor. Bugün kadar gram altının getirisi 4,5 aylık süreçte yüzde 26 civarında oldu. Biz kamuoyuna şöyle bir uyarı yaptık. Panik yapmayın, korku yapmayın düzeltme beklentimiz vardı. Gram altın tarafında bu hafta düşüş var. Gram altın 2500 seviyesi yani 200 liralık bir gerileme var. Ons altın tarafında 120 dolarlık bir gerileme var. Dolayısıyla teknik olarak bir düzeltme yapmış oldu.” diye konuştu.

ALTIN BORCU OLAN VE DÜĞÜN YAPACAKLARA SON FIRSAT UYARISI!

Memiş altın yatırımcısına uyarılarda bulundu ve ‘fırsatı kaçırmayın’ uyarısı yaptı. Memiş, “Teknik olarak bu düşüşler kalıcı değildir. Gözümüz 1 Mayıs tarihinde, çünkü mayıs ayında Fed’in faiz kararı var. Merkez bankaları tarafında belirsizlik oluştu. Dolayısıyla bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın yatırımını düşünenler bu haftayı iyi değerlendirmeli.” dedi.