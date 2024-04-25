Merkez Bankası hangi mesajları verdi? Ekonomist Filiz Eryılmaz faiz kararını değerlendirdi

25 Nisan 2024 16:17 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 16:33

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu faizi piyasa beklentilerinin paralelinde yüzde 50’de sabit bıraktı. Karar metninde Kurul, sıkılaşma adımlarının enflasyon için öngörülen seviyeye gelene kadar uygulayacağını, faiz patikasında sıkılaşmanın süreceği sinyalini verdi.

TCMB faiz kararı metninde ekonomiye ve enflasyonun düşürülmesine ilişkin kesin bir duruş mesajı da verildi. TCMB’nin bundan sonraki adımları ile ilgili verdiği mesajları Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz TGRT Haber Youtube kanalında yayınlanan Bi Bakalım programında Alper Altun’a değerlendirdi.

“SEÇİM SONRASI FAİZ BEKLENTİLERİ BOZULDU”

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasa beklentilerindeki bozulmayı işaret ederek bir faiz artırımı ihtimalinin de olduğu beklentileri yorumladı. Eryılmaz, “Kurumlar tarafında yapılan genel anketlerden beklentilerden çıkan sonuç bu ay faiz artırılmayacağı yönündeydi. Benim de beklentim bu yöndeydi. Fakat son Merkez Bankası tarafında sürprizler de geldiği için beklentilerin dışında özellikle de sosyal medyanın etkisiyle, uzmanların kendi görüşlerini de sık deklare etmenin de etkisiyle ‘faiz artışı olabileceği’ de ‘sabit kalabilir’ beklentisi kadar güçlü hale geldi. Bunun iki etkisi vardı. Birincisi “seçim geride kaldığına göre daha sıkılaştırıcı politikalar rahatlıkla uygulanabilir” algısı vardı. İkincisi, enflasyon beklentilerinde dem vurdu Fatih Karahan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. “İstediğimiz noktada değiliz. Yeterince adımlar atıyoruz ama düşmüyor” gibi. Geçen hafta Merkez Bankası anketinde de gördük. 500 baz puan artışı rağmen enflasyon aynı hızda gerilemiyor. Ocak ve Şubat dönemi ile bir de üstüne seçim öncesi kur harekete geçince beklentiler de bozuldu. İyi gidiyordu ama 2023’ün sonuna doğru ama algılar bozuldu. Bu nedenle hazır Merkez Bankası faiz arttırmışken ‘ben buradayım’ demek için, enflasyon beklentilerini kırmak için yabancıyı da daha fazla ikna etmek için ‘Bir faiz artışı da olabilir mi?’ acaba beklentisi vardı.” dedi.

“MERKEZ BANKASI TEDİRGİN, BEKLE GÖR POLİTİKASI UYGULUYOR”

Faiz kararında satır aralarını değerlendiren Eryılmaz, Merkez Bankası faiz kararında aslında sürpriz bir ‘kabulleniş’ olduğunu dikkat çekerek “Genel olarak sabit tuttuğunu görüyoruz. Sabit tutarken metne baktığınızda benim için en sürpriz taraf şu oldu: ‘Mart ayı enflasyonu benim beklentimin üstünde geldi.’ Dedi. Ben bunu çok objektif ve değerli buldum. Piyasa beklentisinin altında gelmişti. Hatta Mehmet Şimşek, paylaşımında ‘Beklentimiz paralelinde’ demişti. Ben bu ay ‘mart ayı beklentilerimiz paralelinde geldi’ demelerini bekliyordum. Merkez Bankası aslında çok tedirgin duruyor. Bu tedirginliğini de hissettiriyor. Şöyle bir iletişime geçiyor Merkez Bankası: “Faizi arttırmadım ama ben hiç rahat değilim. Her an izlemedeyim. Bekle gör yapıyorum. Gerekirse faiz, artırırım” diyor.

Merkez Bankası bu kadar olumsuzluğu sıralamış. Bir; mart ayı enflasyonu yüksek geldi. İki, hizmet enflasyonu yüksek, üç, yurt içi talep hala dirençli diyor. Hala öncü göstergeler tarafından hala güçlü gittiğini görüyoruz. Hala istediğimizi elde edemedik diyor.” ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI NEDEN FAİZ ARTIRMIYOR?

Karar metninde atılan adımlara dair mesajlarla ilgili olarak Eryılmaz, "Merkez Bankası tüketim ve altın ithalatı tarafında bir iyileşme var diyor. Fakat “Bunun dışında kalan kesimlerde bir ‘zayıflama’ yok. Ama önemli bir gerileme de elde edemedik” diyor. Madem bu kadar olumsuzluk var, yukarı yönlü risk var. Peki neden faiz arttırmıyor? Merkez Bankası diyor ki, ‘Ben bu olumsuzluklar için gerekeni yaptım. ‘Finansal koşullar yeterince sıkılaştı’ deyip metnin içine alıyor.

O zaman şu devreye giriyor. Para politikası gecikmeli tepki veriyor. 2-18 ay. Atılan adımlar, 500 baz puan artışlar, likidite yönetimi gibi adımların etkilerini görüp bekleyeceğim.” diyor." yorumunu yaptı