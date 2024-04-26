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26 Nisan 2024 07:24 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 12:46

Üst üste sert düşmüştü! Altın fırladı! İşte 26 Nisan 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın piyasası hareketlendi! Haftanın son iş gününde yükselişe geçen altın durdurulamıyor... Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 26 Nisan 2024 altın fiyatları.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber

Hafta içinde düşüş yaşayan altın fiyatları, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50 oranında sabit bıraktığını açıklamasının ardından yeniden yükselişe geçti.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün saat 18.20 itibarıyla 2 bin 330 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,4 artışla 2 milyon 508 bin 500 liraya yükseldi.

Serbest piyasada sabah saatlerinde gram altın 2 bin 443 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 131 TL seviyesinden işlem görüyordu.

Şu sıralar ise gram altın 2 bin 462 TL seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası kararı sonrası altın fiyatları yükselişte! İşte 26 Nisan 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 1. Resim

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcıların sıkı takibinde...

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.  Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 26 Nisan 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

26 NİSAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.462,07

Satış 2.462,39

Merkez Bankası kararı sonrası altın fiyatları yükselişte! İşte 26 Nisan 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 2. Resim

26 NİSAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.072,00

Satış 4.121,00

26 NİSAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.160,00

Satış 8.402,00

Altın fiyatları Rusya ve ABD'nin diploması mesajları sonrası sakinleşti.

26 NİSAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.218,00

Satış 16.474,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.334,32

Satış 2.334,72

Kaynak: TGRT Haber
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