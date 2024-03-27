Merkez Bankası net alıcı konumuna geçti

27 Mart 2024 12:47 - Güncelleme : 27 Mart 2024 12:57

Merkez Bankası’nın faiz kararını açıkladığı haftada swap’lar dahil net döviz rezervlerinde gerileme görüldü.

İLK KEZ ALICILI KONUMDA

Ekonomi Gazetesi’nin Reuters’tan aktardığı bilgilere göre, bankacıların hesaplamalarında net rezervler geçen hafta, önemli bölümü Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artışı öncesinde olmak üzere 4.5 milyar dolar civarında düşüş gösterdiği gözlendi.

Ancak Para Politikası Kurulu ertesi cuma günü ise bankacıların günlük verilerden yaptığı hesaba göre 19 Şubat’tan sonra Merkez Bankası 0.2 milyar dolar ile ilk kez net alıcı konumuna geçti.

NET REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu dört bankacı bir önceki hafta için hesaplamalar yaptı. Buna göre, 19.6 milyar dolar olarak açıklanan net rezervlerde 22 Mart haftasında 4.4-4.6 milyar dolar bandında düşüş gerçekleştiğini hesapladı.

Buna göre net rezerv yaklaşık 15.1 milyar dolara gerilemiş olacak.

KAYIPLAR FAİZ KARARINDAN ÖNCE GERÇEKLEŞTİ

Bankacılar hesaplardaki ayrıntılara dikkat çekerek rezerv kayıplarının neredeyse tamamının haftanın ilk üç günü yani TCMB faiz kararı öncesi gerçekleştiğini ifade ediyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB toplam rezervleri geçen hafta yaklaşık 4.1 milyar dolar azalışla 123.8 milyar dolara geriledi. Hesaplamalar, swap hariç net rezervin ise geçen hafta yaklaşık 5.5 milyar dolar azalışla eksi 65 milyar dolar civarına gerilediğini gösteriyor.