Merkez Bankası'nın kar-zarar tablosu belli oldu! İşte kasadaki eksik tutar

15 Nisan 2024 09:39 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 09:42

Merkez Bankası’nın kar zarar tablosunun ilişkin verileri belli oldu.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan bilanço verilerine göre TCMB 2023 yılında 818,2 milyar TL zarar yazdı. Banka 2022 yılında 72 milyar TL'lik kâr açıklamıştı.

Bilançoda değerleme hesabı kalemi ise 817,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. TCMB’nin Döviz pozisyonu ve kur korumalı mevduat fark ödemeleri sebebiyle değerleme hesabındaki gelişmeler TCMB'nin 2023 sonunda bu doğrultuda zarar açıklayabileceğine işaret ediyordu.

LİKİDİTE GENŞLEMESİNE ENGEL OLACAK

TCMB'nin zararı likidite yönetimi açısından da önemli görünüyor. TCMB'den Hazine'ye kâr transferi olmayacağı için bu durumun likidite genişlemesine engel olacağı öngörülüyor. Önceki yıllarda TCMB elde ettiği kardan ihtiyat akçesi olarak Hazine’ye aktarım yapmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2023 yılına ait 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2024 Salı günü gerçekleştirilecek.

TOPLANTI 30 NİSAN’DA

Toplantının gündeminde, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2023 hesap yılına ait raporlarının okunması ve görüşülmesi, 2023 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabının onaylanması, Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları, Banka Meclisinin 30 Nisan 2024 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması ve Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2024 tarihi bitiminde boşalacak bir üyeliği için seçim yapılması bulunuyor.

