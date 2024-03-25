Merkez'in faiz hamlesi tahminleri değiştirdi! Küresel bankadan dolar/TL tahmini

25 Mart 2024 16:25 - Güncelleme : 25 Mart 2024 16:32

QNB Finansbank, Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz artışı sonrası Türkiye’ye ekonomisine yönelik beklentileri içeren rapor yayımladı.

ATAK RİSKİ AZALDI

QNB Finansbank notunda dikkat çeken ifadeler yer alırken şunlar kaydedildi:

"TCMB'nin faiz aracını TL'yi desteklemek üzere gerektiği gibi kullanabileceğini göstermiş olması, dövizde spekülatif atak riskini oldukça azaltmıştır. Ayrıca, yerel seçimlerle ilişkili konjonktürel unsurların seçim sonrası ortadan kalkacağını ve yaz aylarından itibaren cari dengenin belirgin şekilde iyileşeceğini düşünüyoruz. Bunları dikkate alarak, dolar/TL kuru tahminimizi 2024 sonu için 41,7'dan 38,4'e, 2025 sonu için 51,1'den 44,8'e çektik.”

ASGARİ ÜCRET DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Banka, TÜFE için yıl sonu yüzde 45 olan tahminini yüzde 42'ye indiren 2025 sonu için yüzde 30 olan tahmini ise yüzde 23'e düşürdü. Tahminlerde, asgari ücretin yılın kalanında sabit tutulacağı ve elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılacağı varsayımları da korundu.

YÜZDE 50’DE SABİT KALACAK

Banka politika faizinin bu yılın son çeyreğine kadar yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağını beklediğini kaydederek raporunda şu ifadelere yer verdi:

"12 aylık enflasyon beklentisindeki gerilemeyle beraber beklenen reel faizin yükselmesi, para politikası duruşunun giderek daha kısıtlayıcı olmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecine katkı yapacaktır.”

ENFASYON 2025’TE YÜZDE 24

Yıl sonundan itibaren, enflasyonun eğilimindeki düşüşe paralel kademeli faiz indiriminin başlamasını bekleyen raporda, "Politika faizi için beklentimiz 2024 sonu için yüzde 42,5 ve 2025 sonu için yüzde 24'tür. Döviz kuru üzerindeki baskının ve rezerv kaybının sürmesi durumunda, TCMB'nin kısa vadede ilave parasal sıkılaşmaya gitmesi gerekebilir. Ancak şu aşamada buna ihtiyaç olacağını düşünmüyoruz" dedi.

TCMB geçen hafta politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltti ve faiz koridonunu da genişletti. TCMB böylece geçen yıl yapılan genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan destekli sıkılaştırma adımlarıyla bugüne kadar 4 bin 150 baz puan faiz artışı gerçekleştirdi.

İÇ TALEPTEKİ YAVAŞLAMA VURGUSU

Banka büyüme tahminini 2024 için yüzde 3,5'ten yüzde 3'e, 2025 için yüzde 4'ten yüzde 2,5'e revize etti. İç talepteki yavaşlamanın cari dengeyi olumlu etkileyeceğine dikkat çekilen rapor şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda, cari açık tahminimizi bu yıl için 30 milyar dolardan GSYH'nin yüzde 2'sine karşılık gelen 24 milyar dolara, 2025 için 25 milyar dolardan GSYH'nin yüzde 1,3'üne karşılık gelen 18 milyar dolara çektik."