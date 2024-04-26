Binlerce kişinin beklediği haberi Bakanlık duyurdu! 36 bin sağlık personeli alınacak

26 Nisan 2024 09:31 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 09:57

Bakanlıklarda atama ve personel alımı başladı. İlk haber Sağlık Bakanlığından geldi. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Resmi gazetede yayınlanan müjdeli haberi duyurdu. 2024 yılının sonuna kadar 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek.

PEKİ HANGİ ALANLARA SAĞLIK PERSONELLERİ ALINACAK?

Resmi gazetede yayınlanan ilanda toplamda 36 bin personel alımı yapılacağı duyuruldu. Sözleşmeli personel alımı için kadro ve başvurular ÖSYM üzerinden bildirildi. Bunun için kişilerin KPSS sınavına puanına sahip olması gerekiyor. ÖSYM ve AİS ekranları üzerinden yapılacak alımlarda ağırlıklı olarak Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, diyetisyen alanlar doldurulacak.

ALINACAK PERSONEL MAAŞLARI EN DÜŞÜK EN YÜKSEK

En düşük hemşire maaşı 2024 yılında 19.100 TL alırken, en yüksek 38.700 TL maaş alınıyor.

Ebenin en düşük maaşı 2024 yılında 22.500 TL en yüksek maaşı ise 42.500 TL'dir.

En düşük sağlık teknikleri maaşı 18.300 TL iken en yüksek maaş 30.000 T'dir.

2024 yılı itibariyle en düşük diyetisyen maaşı 18.500 TL iken en yüksek diyetisyen maaşı 32.500 TL'dir.

Bakanlık başvuruların açılmadığı ancak dönem dönem alanlara göre başvuruların açılacağını duyurdu. Her alan için istihdam edilecek personel sayısının tablosu ise şöyle yayımlandı;

Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı şu şekilde yapılacak; 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde yer alacak.