MKK verileri ortaya koydu, borsada yatırımcı sayısı azaldı
Borsa İstanbul’da 19 Nisan ile biten haftada yatırımcı sayısında ciddi düşüşler gözlendi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, BİST’te işlem yapan yatırımcı sayısı geçen hafta 713 bin 259 kişi azaldı.
Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta yatırımcı kaybı yaşandı.
YATIRIMCI SAYISI AZALDI
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, pay senedi yatırımcı sayısı 19 Nisan ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 713 bin 259 kişi azaldı.
Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 455 bin 678 seviyesinden 7 milyon 742 bin 419'a indi. Aynı hafta pay senedi değeri ise 13,28 trilyon TL'den 12,1 trilyon TL'ye geriledi.
HAFTAYI KAZANÇLA KAPATTI
Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son günü yüzde 1,77 değer kazandı. BIST 100 borsayı haftayı 9.693,46 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 168,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 109,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 5,08, holding endeksi yüzde 1,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,46 ile ticaret oldu.