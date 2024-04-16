Motor tutkunları soluğu A101'de alacak! APEC APX5 150 cc Maxi Scooter 64.990 TL

16 Nisan 2024 11:36 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:55

A101'den sonra ŞOK'ta harekete geçti! En ucuz Apple ve Samsung telefonlar raflarda

A101'den sonra ŞOK'ta harekete geçti! En ucuz Apple ve Samsung telefonlar raflarda

81 ilde 500'ünden fazla marketi olan A101 market bu kez APEC APX5 150 cc Maxi Scooter geliyor. 18 Nisan'da teknoloji ürünleriyle dolduracak olan A101 market önce ev sonra araba şimdi ise motor satışı başlatıyor. KaçırImayacak fırsatlar 18 Nisan Perşembe raflardaki yerini alacak.

18 NİSAN A101 MARKETTE YER ALACAK APEC APX5 150 CC MAXİ SCOOTER

APEC APX5 150 cc Maxi Scooter 64.990 TLden satışa sunulacak. Yokuş kabiliyeti yüzde 15, yakıt tüketimi 2,8 L, azami net güç 7,6 KW, Soğutma sistemi hava, Azami hızı 95 km, Kütle ağırlığı 121 kg, led farlara sahip, sürekli değişken vites özellikleri var. Volta servisi tarafından garanti kapsamında yer alacak. 30 iş gününde teslim edilecek. Marketten değil internet satışınsan alınacak. Müşteri tarafından trafik sigortası yaptırılmalıdır.