16 Nisan 2024 11:36 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:55
Motor tutkunları soluğu A101'de alacak! APEC APX5 150 cc Maxi Scooter 64.990 TL
Evden arabaya her ürünü getiren A101 bu kez motor tutkunlarına hizmet edecek. 18 Nisan'da APEC APX5 150 cc Maxi Scooter 64.990 TL'den satışa sunulacak. İşte A101 18 Nisan aktüel kataloğu
Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
81 ilde 500'ünden fazla marketi olan A101 market bu kez APEC APX5 150 cc Maxi Scooter geliyor. 18 Nisan'da teknoloji ürünleriyle dolduracak olan A101 market önce ev sonra araba şimdi ise motor satışı başlatıyor. KaçırImayacak fırsatlar 18 Nisan Perşembe raflardaki yerini alacak.
18 NİSAN A101 MARKETTE YER ALACAK APEC APX5 150 CC MAXİ SCOOTER
APEC APX5 150 cc Maxi Scooter 64.990 TLden satışa sunulacak. Yokuş kabiliyeti yüzde 15, yakıt tüketimi 2,8 L, azami net güç 7,6 KW, Soğutma sistemi hava, Azami hızı 95 km, Kütle ağırlığı 121 kg, led farlara sahip, sürekli değişken vites özellikleri var. Volta servisi tarafından garanti kapsamında yer alacak. 30 iş gününde teslim edilecek. Marketten değil internet satışınsan alınacak. Müşteri tarafından trafik sigortası yaptırılmalıdır.
Kaynak: tgrthaber.com.tr