09 Ocak 2024 13:36 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 13:38
Muhasebeci ücretleri belli oldu! İşte 2024 yılı tarifesi
Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: TRTHaber
Serbest muhasebecilikte 2024 yılı asgari ücret tarifesi belli oldu. 1 Ocak itibariyle geçerli sayılacak. 2024 yılına ait asgari ücret tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik işlemleri için bu yıl uygulanacak asgari ücret tarifesi belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tarife, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.
DEFTER TUTMA BEDELİ ARALIĞI BELLİ OLDU
2024 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesine göre, defter tutma bedeli 285 lira ile 6 bin 497 lira arasında değişecek.
ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ EN AZ 8 BİNDEN BAŞLIYOR
Kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 8 bin 82 liraya, değişiklikler için 8 bin 684 liraya kadar ödeme yapılabilecek.