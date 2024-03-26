Ne dolar, ne sterlin, ne de Euro! İşte dünyanın en değerli para birimi

26 Mart 2024 12:15 - Güncelleme : 26 Mart 2024 12:16

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Dünyanın en değerli para birimleri güçlü, istikrarlı yönüyle öne çıkıyor. Yıllar içinde de değerleri değişiklik göstermiyor. Kimi para birimlerinin güçlü olmasının altında iyi bir strateji yatıyor. Bazıları kendi para birimini ticarette zorunlu hale getirirken, kimi de değerini ‘kara para aklama’ merkezi yönüyle kıymete bindirmiş. Ancak en değerli para birimleri listesinde Arap ülkeleri öne çıkıyor.

EN DEĞERLİ PARA BİRİMLERİ BELLİ OLDU

Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin yerel para birimlerinin, dolar karşısındaki değerleri göz önüne alınarak yapılan araştırmaya göre, 2024 yılı itibarıyla en değerli para birimi belli oldu.

ÖDEMELERİNİ SADECE KENDİ PARA BİRİMİNDEN KABUL EDİYOR

Kuveyt Dinarı (KWD) dünyanın en pahalı birimi. 1 Kuveyt Dinarı 3,25 dolar. 1 Kuveyt Dinarı 3 euroya eşit. Türk parası karşılığına gelince ise 1 Kuveyt Dinarı 103, 94 lira...Anlayacağınız hem doları hem de euroyu katlarken, TL'nin 100 katından pahalı.

Kuveyt dünyanın petrol ihracatının yüzde 10'nun karşılıyor. Kuveyt yıllardır ödemelerini Amerikan doları üzerinden değil Kuveyt dinarıyla talep ediyor. Bundan dolayı para birimi ve bu para birimine talep fazla olduğu için değerleniyor. Kuveyt Anayasasına göre bütün doğal kaynaklar devletin malı. Sonuç olarak Kuveyt dinarı bu kadar değerli olmasının zeminini sahip olduğu petrol hazırlıyor. Hal böyle olunca da KWD'nin değeri yıllardır dünyada ilk sırada yer alıyor. 1 Kuveyt dinarı şu an 104.60 Türk lirası oluyor.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ PARA BİRİMLERİ LİSTESİ

Kuveyt Dinarı

Gayri safi millî gelirde kişi başına düşen 81.800 dolar ile en yüksek miktarda gelire sahip olan ülkelerden olan Kuveyt’in dinarı dünyanın en değerli yerel para birimi olarak ilk sırada yer alıyor.

Bahreyn Dinarı

Ekonomisini petrol kaynakları ile kalkındırdığı için Bahreyn Dinarı dünyanın en değerli para birimi sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

Umman Riyali

Gelirinin büyük çoğunluğunu petrol ve stratejik konumu nedeniyle ulaştırma sektöründen kazanan Umman, yerel para birimi ile dünyanın en değerli para birimleri sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor.

Ürdün Riyali

Finans kuruluşları, ABD-Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmalar çerçevesinde aldığı hibeler, turizm ve hizmet sektörü öne çıkan Arap ülkelerinden olan Ürdün’ün para birimi Ürdün riyali de listede yer alıyor.

İngiliz Sterlini

Birleşik Krallık, günümüzdeki dengelerin değişmesi nedeniyle dünyanın en değerli para birimleri sıralamasında beşinci sırada yer alıyor. 20’ye yakın ülke farklı fiziksel görünüme sahip olsalar da değer olarak İngiliz Sterlin’i kullanıyor.

Cayman Adaları

Dünyanın en değerli para birimleri sıralamasında Cayman Adaları’nın altıncı sırada yer alıyor. Pek duyulmamış olsa da bunun nedeni ise hayli ilginç. Cayman Adaları kara para aklama merkezi olarak biliniyor.

Euro

Dünya ticaretinde Amerikan Doları’ndan sonra en çok kullanılan para birimiyle ikinci sırada, dünyanın en değerli para birimleri sıralamasında ise yedinci sırada yer alıyor. Birliğe kayıtlı 19 ülke tarafından resmi olarak euro kullanılmaktadır.

İsviçre Frangı

Dünyanın en değerli para birimleri listesinde sekizinci sırada yer alan İsviçre, yerel para birimi ile dünya ticaretinde en çok kullanılan dördüncü para birimine sahip olması ile de oldukça güçlüdür.

Amerikan Doları

Dünya ticaretinde en çok kullanılan para birimi Amerikan Doları olsa da dünyanın en değerli para birimleri sıralamasında Amerikan Doları dokuzuncu sırada yer alıyor.

Kanada Doları

Amerika ve dünyadaki diğer ülkelerle yaptığı ticaret nedeniyle Kanada Doları da dünyanın değerli para birimleri arasında yer alıyor.