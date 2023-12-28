Notere zam geldi, kimlik, ehliyet ve pasaportta tarife değişti! İşte yeni evrak bedelleri

28 Aralık 2023 09:29 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 11:01

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne göre değerli kağıtlar satış bedelleri yükseltildi.

YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE DEĞİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, yeni yılda noter kağıtlarında uygulanacak bedelleri açıkladı. Kayıp kimlik kartları, pasaport, motorlu araç tescil belgesi yeniden değerleme oranı nispetinde yaklaşık yüzde 58 artırıldı.

Kararın 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacağı öğrenildi. 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak açıklandı. Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.

İŞTE NOTER KAĞITLARINDAKİ YENİ ÖDEME TUTARLARI

Noter kağıtları 87 TL,

Beyanname 87 TL,

Protesto, vekaletname, resen senet 174 TL, pasaport 790 TL,

İkamet izni 565 TL,

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik 130 TL,

Değiştirme nedeniyle kimlik 130 TL,

Kayıp nedeniyle kimlik 260 TL,

Aile cüzdanları 705 TL,

Sürücü belgeleri 990 TL,

Sürücü çalışma belgeleri 990 TL,

Motorlu araç tescil belgesi 885 TL,

İş makinesi tescil belgesi 740 TL,

Banka çekleri 55 TL,

Mavi kart 130 TL,

Yabancı çalışma belgesi 565 TL,

Çalışma izni muafiyet belgesi 565 TL oldu