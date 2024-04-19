19 Nisan 2024 11:31 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 12:01
Orta Doğu karıştı, altın ve borsa yönünü şaşırdı! Uzman isimden yatırımcıya kritik uyarılar
İsrail’in İran’a yaptığı misilleme piyasalarda risk iştahını düşürürken güvenli liman alımlarını destekledi. Türkiye’de en çok yatırım yapılan altın ve borsadaki gelişmeler yakından takip edilirken Ekonomist Filiz Eryılmaz çatışmanın piyasalara olan etkisini değerlendirdi.
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Orta Doğu’da yaşanan gerilimler küresel piyasaları etkilemeye devam ediyor. Türkiye’deki yatırımcının gözü çatışmaların başlamasının ardında altın ve borsaya çevrildi. TGRT Haber ekranlarında konulan ünlü Ekonomist DOÇ.DR. Filiz Eryılmaz yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
Borsada yaşanan hareketleri ve altında fiyatlanmaları değerlendiren Eryılmaz şunları kaydetti:
BORSADA HANGİ ŞİRKETLER ETKLENECEK?
- Ben sabah baktığımda ons tarafında 0.50'lik bir yükseliş vardı. Gram altın tarafında 2.505'i test eden bir süreç vardı. Borsa İstanbul açıldığında yüzde 1'e yakın yakın bir düşüşle açıldı. 9.439'u gördük ki 9.450 çok çok kritik.
- Yani hele ki buranın altında haftalık bir kapanış yaparsak biraz önce de söylediğim gibi, yani önümüzdeki hafta için çok olumlu bir senaryo olmaz. Ama kuvvetle muhtemel bugün borsa tarafında açıkçası düşüşle kapatma ihtimalimiz güçlü olacaktır.
- Bu işte İsrail devam ettirir mi? Hafta sonu İran buna cevap verir mi? Muhtemelen borsa yatırımcısı bu belirsizliği satın almak istemeyecektir.
- Başta ulaştırma hisseleri, hava yolu şirketleri hisseleri sonrasında turizmle ilgili şirketler. Çünkü turizmde bu işten olumsuz etkilenince. Ciddi satış yiyecek olan sektörler olacaktır. Bu anlamda örneğin hatırlayalım, pazartesi günü havacılık ulaştırma hisselerine %3 düşüş vardı. Biraz önce yine sabah borsa açılışında baktım en çok ulaştırma hisselerine düşüş vardı.
- Yine bankacılık hisseleri holding hisselerinde de düşüşler bir miktar artabilir. Bunun sebebi şu, banka hisseleri işte 2023'ün sonundan bu yana oldukça güçlü yükseldi. Hele ki son aylarda çok güçlü yükseliş kaydetti.
- Çünkü yabancı geldiğinde alacağı ilk ise bankalar ve holdingler. Bu nedenle hem güçlü yükselmesi hem de işte savaşın çok daha ciddi bir vaziyet alması. Yabancının da ufak ufak geri çekilmesi, çıkış yapmasına sebep olacağı için banka ve holding hisselerinde bir satışa sebep olabilir.
BORSA HABER AKIŞINA GÖRE VAZİYET ALACAK
- Evet, şu an bakın 9.454/9.450 desteğini tutunmaya çalışan orası çok çok güçlü bir destek. 9.450 bizim yakın vadede gördüğümüz en yüksek seviyeydi. Burası bizim için dirençti. Fakat bayramdan önceki o mini ralli de biz burayı çok hızlı hacimli kırdığımız için burası şimdilik bizim için çok güçlü bir destek haline geldi.
- Evet dolayısıyla zaten dikkat edersek buranın altına düştü ama yeniden buranın üstüne çıktı. Yani kayıplarını borsanın bir miktar sıfır yani yüzde 1'lik kaybını %75'lere kadar 0-75'lere kadar çekmesi şunu gösteriyor, yani piyasa evet ilk etapta bir tedirgin.
- Borsayı acemiler açar, ustalar kapatır. Dolayısıyla küçük yatırımcı işte borsa okur yazarlığı düşük olan yatırımcı aniden satış yaptı.
- Sonrasında savaşın çok büyük hal almayacağı fiyatlamasıyla bir miktar satışlar şimdilik en azından azalmış durumda. ama bu azalmayacağı anlamına gelmez bence saat dörtten ya da beşten sonraki hareketlere bakmak gerekir
- Orada ben bir miktar daha satışların azalacağını en azından güçlü bir yükselişle kapatmanın bugün çok mümkün olmayacağı kanaatindeyim. Hani en iyi senaryo yataya yakın bir kapanış gelir kanaatindeyim.
- Dolayısıyla şimdilik fiyatlamalara baktığımda dolar, TL, euro, TL, altın ve borsa tarafına baktığımda temkinli bir bekleme hali var. Haber akışlarına göre vaziyet alacak olan bir süreç var.
- Şimdilik okuyabildiğim şey şu, hani İsrail simgesel bir saldırı yaptı veya bunun devamı simgesel olacak, bu iş burada kalacak şeklinde bir hava var gibi görünüyor.
ALTINDA GÜÇLÜ DİREN SEVİYESİ BELLİ OLDU
- Gram altın tarafında da ons altın tarafında da bu hafta biz kısmi bir yükseliş görüyoruz. Yani aslında yatay konsolidasyonda bir hareket görüyoruz.
- Hani hep şunu söyledim ya ben yani altında en kötü senaryoda nedir? güçlü veriler gelir Amerika'da faiz indirimlerini öteleyecek veriler gelir Amerika'da enflasyon yapışkanı olur.
- Fakat buna rağmen altında güçlü düşüş görmeyiz. Görebileceğimiz en kötü senaryo, yatay konsolisyonlarının yatay bir bant hareketi içinde giden ama bu yatay bant hareketi içinde giderken güç kazanmaya devam eden bir altın olur.
- Dikkat edersek ons altında biz bunu görüyoruz. 2.300/2.400 arası bu hafta hatta 2.350/2.400 arası yatay konsolidasyonunda giden biri ons altın gördük. 2.400 üstünü aşamadı çünkü 2.400 çok güçlü bir direnç.
- Israil'den de piyasada zaten sınırlı tepki gelebileceği en kötü senaryoda fiyatlara zaten dahil olmuştu. Bu nedenle de altın tarafında sıçrama yok.
- Ama şunu görürsek eğer bu iş piyasa beklentisinin biraz ötesine geçmeye başlarsa bu kez ons altın tarafında 2.400 üstü artık gram altın tarafında da 2.500 üstü tutulmalar gündeme gelir.
- Altın önden fiyatladığı için düşmüyor ama çok güçlü de yükselmiyor şu an için.
Kaynak: tgrthaber.com.tr