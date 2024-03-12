Oruç tutan çalışanlar o parayı alabilirsiniz! Ramazan ayında işveren uymak zorunda
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte işyerinde oruç tutan çalışanların yemediği yemeklerin ücreti konusu pek çok çalışanın merak ettiği konuları başında geliyor. Oruç tutan çalışana yemek parası ödenip ödenmeyeceği sözleşmeye bağlıdır. Peki, Oruç tutan kişiye yemek parası ödenmesi zorunlu mudur? Sosyal Güvenlik Denetmeni Ebubekir Kaleli yanıtladı.
Ramazan ayı ile birlikte oruç tutan çalışanların yemek ücretinden yararlanıp yararlanmayacağı ile ilgili sorular sıklıkla soruluyor. Normal aylarda işveren tarafından çalışana verilen yemek ya da yemek parası yerine geçen kartların oruç zamanında alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.
Sosyal Güvenlik Denetmeni Ebubekir Kaleli sosyal medya hesabından çalışanların yemek parası, ramazan paketinin prime tabi olup olmadığı ve oruç tutanla tutmayan arasında ayrımcılık yapan işverene uygulanan cezalar ile ilgili bilgi verdi. İşte SGK Denetmeni Kaleli’nin yemek parası ödemeleri ve oruç tutan çalışanla ilgili derlediği bilgiler…
RAMAZAN AYINDA ÇALIŞANLAR O ÖDEMEYİ ALABİLİR
İşveren normal aylarda çalışanlara nakit olarak yemek ücreti veya ticket, sodexo gibi ödeme araçları ile ödeme yapıyorsa bu ödemeyi Ramazan ayında oruç tutan çalışanlara da yapmak zorundadır.
YEMEKHANEDE YEMEK VAR İSE İKİ DURUM ORTAYA ÇIKIYOR
İşveren yemek parası yerine işyerinde yemekhane hizmeti sunuyorsa, oruç tutan çalışanlara yemek yerine bunun bedelini ödemek zorunda değildir ama ödeyebilir. Ancak yemek yerine Ramazan ayında yemek bedelinin ödeneceği sözleşme ile hükme bağlanmış ise işveren bu yemek bedelini oruç tutan çalışanlara ödemek zorundadır.
ÇALIŞANLARA YAPILAN RAMAZAN PAKETİ YARDIMI İSTİSNADIR
İşverenler tarafından çalışanlara ayni olarak verilen Ramazan paketi yardımları (un,şeker, yağ vb.) sigorta priminden tamamen istisnadır, bu yardımların nakdi olarak çalışana ödenmesi halinde sigorta primine tabi tutulması gerekir.
İŞVEREN AYRIMCILIK YAPAMAZ, CEZASI VAR
Oruç tutan veya tutmayan işçilere işveren tarafından ayrı bir muamele yapılması, İş Kanunu 5. Maddeyi ihlale girer ve eşit davranılmayan her işçi için işveren hakkında 2024 yılında 1.402 TL idari para cezası uygulanır. Ayrıca işçi, eşit davranmama durumunu mahkemede ispat etmesi halinde işverenden 4 aylık ücreti kadar ayrımcılık tazminatı alabilir.