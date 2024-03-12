Oruç tutan çalışanlar o parayı alabilirsiniz! Ramazan ayında işveren uymak zorunda

12 Mart 2024 03:01 - Güncelleme : 12 Mart 2024 03:10

Ramazan ayı ile birlikte oruç tutan çalışanların yemek ücretinden yararlanıp yararlanmayacağı ile ilgili sorular sıklıkla soruluyor. Normal aylarda işveren tarafından çalışana verilen yemek ya da yemek parası yerine geçen kartların oruç zamanında alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.

Sosyal Güvenlik Denetmeni Ebubekir Kaleli sosyal medya hesabından çalışanların yemek parası, ramazan paketinin prime tabi olup olmadığı ve oruç tutanla tutmayan arasında ayrımcılık yapan işverene uygulanan cezalar ile ilgili bilgi verdi. İşte SGK Denetmeni Kaleli’nin yemek parası ödemeleri ve oruç tutan çalışanla ilgili derlediği bilgiler…

RAMAZAN AYINDA ÇALIŞANLAR O ÖDEMEYİ ALABİLİR

İşveren normal aylarda çalışanlara nakit olarak yemek ücreti veya ticket, sodexo gibi ödeme araçları ile ödeme yapıyorsa bu ödemeyi Ramazan ayında oruç tutan çalışanlara da yapmak zorundadır.

YEMEKHANEDE YEMEK VAR İSE İKİ DURUM ORTAYA ÇIKIYOR

İşveren yemek parası yerine işyerinde yemekhane hizmeti sunuyorsa, oruç tutan çalışanlara yemek yerine bunun bedelini ödemek zorunda değildir ama ödeyebilir. Ancak yemek yerine Ramazan ayında yemek bedelinin ödeneceği sözleşme ile hükme bağlanmış ise işveren bu yemek bedelini oruç tutan çalışanlara ödemek zorundadır.

ÇALIŞANLARA YAPILAN RAMAZAN PAKETİ YARDIMI İSTİSNADIR

İşverenler tarafından çalışanlara ayni olarak verilen Ramazan paketi yardımları (un,şeker, yağ vb.) sigorta priminden tamamen istisnadır, bu yardımların nakdi olarak çalışana ödenmesi halinde sigorta primine tabi tutulması gerekir.

İŞVEREN AYRIMCILIK YAPAMAZ, CEZASI VAR

Oruç tutan veya tutmayan işçilere işveren tarafından ayrı bir muamele yapılması, İş Kanunu 5. Maddeyi ihlale girer ve eşit davranılmayan her işçi için işveren hakkında 2024 yılında 1.402 TL idari para cezası uygulanır. Ayrıca işçi, eşit davranmama durumunu mahkemede ispat etmesi halinde işverenden 4 aylık ücreti kadar ayrımcılık tazminatı alabilir.