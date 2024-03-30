Otobüs şoförü, futbolcu veya bakım görevlisi… İşte liderlerin siyasetten önceki meslekleri!

30 Mart 2024 14:02 - Güncelleme : 30 Mart 2024 14:03

Dünyayı yöneten liderlerden, ekonomiyi biçimlendiren yöneticilere bugün bulundukları yerlere gelmek pek kolay olmadı. Kimi askerdi, kimi ajan, kimi avukatlık yaptı kimi de bakım görevlisi oldu. Bu çeşitlilik, onların liderlik tarzlarını ve yönetim anlayışlarını şekillendiren zengin deneyimler sundu. Bu liderlerin her biri, gençlik yıllarında edindikleri tecrübelerle, dünyayı yönetme biçimlerinde belirleyici olan değerleri ve bakış açılarını geliştirdiler. Onların hikayeleri, sıradan işlerden gelip olağanüstü başarılara ulaşabileceğimizin canlı kanıtları olarak karşımıza çıkıyor.

Komedyeninden tutun da fedailiğe kadar mesleklerden gelen siyasileri duyunca çok şaşıracaksınız.

İŞTE DÜNYA LİDERLERİNİN ESKİ MESLEKLERİ

EMMANUEL MACRON - FRANSA CUMHURBAŞKANI | MALİYE MEMURU

BORIS JOHNSON - ESKİ BİRLEŞİK KRALLIK BAŞBAKANI | GAZETECİ

ANGELA MERKEL - ESKI ALMANYA ŞANSÖLYESI | FİZİKÇİ

GİORGİA MELONİ - İTALYA BAŞBAKANI | GAZETECİ

BARACK OBAMA - ESKİ ABD DEVLET BAŞKANI | DONDURMACI

JOE BİDEN - ABD DEVLET BAŞKANI | BAKIM GÖREVLİSİ

DONALD TRUMP - ESKİ ABD DEVLET BAŞKANI | EMLAKÇI

VLADİMİR PUTİN - RUSYA DEVLET BAŞKANI | AJAN

RECEP TAYYİP ERDOĞAN - TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI | FUTBOLCU

NICOLAS MADURO - VENEZUELA DEVLET BAŞKANI | OTOBÜS ŞOFÖRÜ

POPE FRANCIS - VATİKAN DEVLET BAŞKANI | GECE KULÜBÜ FEDAİSİ

TABARE VAZQUEZ - ESKİ URUGUAY DEVLET BAŞKANI | ONKOLOG

ADAMA BARROW - GAMBİYA CUMHURBAŞKANI | GÜVENLİK GÖREVLİSİ

BORUT PAHOR - ESKİ SLOVENYA CUMHURBAŞKANI | MODEL

DMITRY MEDVEDEV - RUSYA GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKAN YARDIMCISI | SOKAK TEMİZLEYİCİSİ

IMRAN KHAN - ESKİ PAKİSTAN BAŞBAKANI | KRİKET OYUNCUSU

JOHN F. KENNEDY - ESKİ ABD DEVLET BAŞKANI | GAZETECİ

JENS STOLTENBERG - NATO GENEL SEKRETERİ | GAZETECİ

ANDY RAJOELINA - ESKİ MADAGASKAR DEVLET BAŞKANI | DJ

DALIA GRYBAUSKAITE - ESKİ LİTVANYA DEVLET BAŞKANI | FABRİKA İŞÇİSİ

ELLEN JOHNSON SIRLEAF - ESKİ LİBERYA DEVLET BAŞKANI | ECZACI

SILVIO BERLUSCONI - ESKİ İTALYA BAŞBAKANI | ŞARKICI

MICHAEL HIGGINS - İRLANDA BAŞBAKANI | GARSON

JOHANNA SIGURDARDOTTIR - İZLANDA ESKİ BAŞBAKANI | UÇUŞ GÖREVLİSİ

JIMMY MORALES - ESKİGUATEMALA CUMHURBAŞKANI | KOMEDYEN

NICOLAS SARKOZY - ESKİ FRANSA CUMHURBAŞKANI | TEMİZLİKÇİ

IVO JOSIPOVIC - ESKİ HIRVATİSTAN BAŞBAKANI | MÜZİK BESTECİSİ

ESKİ KANADA BAŞBAKANI - STEPHEN HARPER | POSTA ODASI ASİSTANI

JUSTIN TRUDEAU - KANADA BAŞBAKANI | FEDAİ

BOIKO BORISOV - BULGARİSTAN MECLİS ÜYESİ | BODYGUARD

TONY ABBOTT - BİRLEŞİK KRALLIK TİCARET BAŞDANIŞMANI | STAJYER RAHİP

EDI RAMA - ARNAVUTLUK BAŞBAKANI | RESSAM

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VOLODYMYR ZELENSKY | KOMEDYEN

HİNDİSTAN BAŞBAKANI NARENDRA MODI | ÇAY SATICISI