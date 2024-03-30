Otobüs şoförü, futbolcu veya bakım görevlisi… İşte liderlerin siyasetten önceki meslekleri!
Dünya liderlerinin mesleklerini duyunca çok şaşıracaksınız. Politika sahnesindeki liderler bugün bulundukları yerlere kolay gelmedi. Kimi askerdi, kimi avukat; kimi öğretmenlik yaptı, kimi de iş dünyasında adını duyurdu. Politik güç ve etkiyi kazanmadan önce, çeşitli mesleklerde çalışarak hayatlarını sürdürdüler. Peki, Dünya liderleri eskiden hangi işi yapıyordu? Liderlerin siyasetten önceki meslekleri
Dünyayı yöneten liderlerden, ekonomiyi biçimlendiren yöneticilere bugün bulundukları yerlere gelmek pek kolay olmadı. Kimi askerdi, kimi ajan, kimi avukatlık yaptı kimi de bakım görevlisi oldu. Bu çeşitlilik, onların liderlik tarzlarını ve yönetim anlayışlarını şekillendiren zengin deneyimler sundu. Bu liderlerin her biri, gençlik yıllarında edindikleri tecrübelerle, dünyayı yönetme biçimlerinde belirleyici olan değerleri ve bakış açılarını geliştirdiler. Onların hikayeleri, sıradan işlerden gelip olağanüstü başarılara ulaşabileceğimizin canlı kanıtları olarak karşımıza çıkıyor.
Komedyeninden tutun da fedailiğe kadar mesleklerden gelen siyasileri duyunca çok şaşıracaksınız.
İŞTE DÜNYA LİDERLERİNİN ESKİ MESLEKLERİ
EMMANUEL MACRON - FRANSA CUMHURBAŞKANI | MALİYE MEMURU
BORIS JOHNSON - ESKİ BİRLEŞİK KRALLIK BAŞBAKANI | GAZETECİ
ANGELA MERKEL - ESKI ALMANYA ŞANSÖLYESI | FİZİKÇİ
GİORGİA MELONİ - İTALYA BAŞBAKANI | GAZETECİ
BARACK OBAMA - ESKİ ABD DEVLET BAŞKANI | DONDURMACI
JOE BİDEN - ABD DEVLET BAŞKANI | BAKIM GÖREVLİSİ
DONALD TRUMP - ESKİ ABD DEVLET BAŞKANI | EMLAKÇI
VLADİMİR PUTİN - RUSYA DEVLET BAŞKANI | AJAN
RECEP TAYYİP ERDOĞAN - TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI | FUTBOLCU
NICOLAS MADURO - VENEZUELA DEVLET BAŞKANI | OTOBÜS ŞOFÖRÜ
POPE FRANCIS - VATİKAN DEVLET BAŞKANI | GECE KULÜBÜ FEDAİSİ
TABARE VAZQUEZ - ESKİ URUGUAY DEVLET BAŞKANI | ONKOLOG
ADAMA BARROW - GAMBİYA CUMHURBAŞKANI | GÜVENLİK GÖREVLİSİ
BORUT PAHOR - ESKİ SLOVENYA CUMHURBAŞKANI | MODEL
DMITRY MEDVEDEV - RUSYA GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKAN YARDIMCISI | SOKAK TEMİZLEYİCİSİ
IMRAN KHAN - ESKİ PAKİSTAN BAŞBAKANI | KRİKET OYUNCUSU
JOHN F. KENNEDY - ESKİ ABD DEVLET BAŞKANI | GAZETECİ
JENS STOLTENBERG - NATO GENEL SEKRETERİ | GAZETECİ
ANDY RAJOELINA - ESKİ MADAGASKAR DEVLET BAŞKANI | DJ
DALIA GRYBAUSKAITE - ESKİ LİTVANYA DEVLET BAŞKANI | FABRİKA İŞÇİSİ
ELLEN JOHNSON SIRLEAF - ESKİ LİBERYA DEVLET BAŞKANI | ECZACI
SILVIO BERLUSCONI - ESKİ İTALYA BAŞBAKANI | ŞARKICI
MICHAEL HIGGINS - İRLANDA BAŞBAKANI | GARSON
JOHANNA SIGURDARDOTTIR - İZLANDA ESKİ BAŞBAKANI | UÇUŞ GÖREVLİSİ
JIMMY MORALES - ESKİGUATEMALA CUMHURBAŞKANI | KOMEDYEN
NICOLAS SARKOZY - ESKİ FRANSA CUMHURBAŞKANI | TEMİZLİKÇİ
IVO JOSIPOVIC - ESKİ HIRVATİSTAN BAŞBAKANI | MÜZİK BESTECİSİ
ESKİ KANADA BAŞBAKANI - STEPHEN HARPER | POSTA ODASI ASİSTANI
JUSTIN TRUDEAU - KANADA BAŞBAKANI | FEDAİ
BOIKO BORISOV - BULGARİSTAN MECLİS ÜYESİ | BODYGUARD
TONY ABBOTT - BİRLEŞİK KRALLIK TİCARET BAŞDANIŞMANI | STAJYER RAHİP
EDI RAMA - ARNAVUTLUK BAŞBAKANI | RESSAM
UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VOLODYMYR ZELENSKY | KOMEDYEN
HİNDİSTAN BAŞBAKANI NARENDRA MODI | ÇAY SATICISI