Otobüs ve uçak bileti satışları patladı! Yerel seçimler öncesi seyahat hareketliliği başladı

27 Mart 2024 11:20 - Güncelleme : 27 Mart 2024 11:22

Kredi kartı ücretleri sınırlanıyor! 20 yıllık dava bitti, Visa ve Mastercard anlaşmaya vardı

Kredi kartı ücretleri sınırlanıyor! 20 yıllık dava bitti, Visa ve Mastercard anlaşmaya vardı

Türkiye 31 Mart’ta yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Seçim öncesinde oy hareketliliği de başladı. Seyahat acentelerinde bilet yoğunluğu yaşanıyor.

ONLİNE BİLET SATIŞLARI ARTTI

Obilet'ten yapılan açıklamaya göre, yerel seçimlerde oy kullanmak için memleketine gidecek vatandaşlar, online bilet satışlarında hareketliliğe neden oldu.

Verilere göre, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle en yoğun seyahat hareketliliğinin Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde olduğunu gösteriyor.

SEÇİM YOLCULUĞU BAŞLADI

Kayıtlı oldukları seçim bölgelerinden uzakta yaşayan vatandaşların, oy kullanmak için döndükleri illere bakıldığında en büyük artış otobüs ve uçakla seyahatlerde, iller bazında ise Siirt, Ağrı, Batman Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat illerinde gözlemleniyor.

20 İLDE YOĞUN HAREKETLİLİK YAŞANIYOR

Online bilet satışlarında geçen yıla göre en çok artış olan ilk 20 ilin yer aldığı bölgelere bakıldığında 8 ilin Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 6 ilin Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve birer ilin de İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri'nde olduğu görülüyor.

EN ÇOK BİLET 29 MART’TA SATILDI

Yerel seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar uçak biletlerini seçimden yaklaşık 2 hafta önce satın alırken, otobüs biletlerini ise çoğunlukla seçim haftasında satın alıyor. En çok bilet alınan tarih 29 Mart oldu.