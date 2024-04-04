Otobüslere sıkı denetim! Korsana ve fahiş bilet artışlarına geçit verilmeyecek

04 Nisan 2024 16:22 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 16:33

Ramazan Bayramı’nda kimi memleketi için kimi tatil için hazırlıklara başladı. Bayram boyunca yaklaşık 35 milyon vatandaşın seyahat etmesi bekleniyor. Otogarlar, havalimanları ve tren garlarında ise yoğunluk şimdiden başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kara, hava ve demiryollarında olumsuz bir durum yaşanmaması için tüm önlemlerini alındı.

BAYRAMDA 35 MİLYON KİŞİ YOLLARDA OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün sürmesi nedeniyle 30 ile 35 milyon vatandaşımızın seyahat etmesini bekliyoruz. Otobüs firmalarına yönelik denetimleri artırdık. Demiryollarında, banliyö hatlarının yanı sıra yüksek hızlı tren hatlarında da ek seferler koyduk. Havayollarında ise başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm havalimanlarında olumsuz bir durum yaşanmaması için gereken bütün önlemleri aldık." dedi.

Bu kapsamda bakanlık, bayram boyunca, ülke geneline yayılmış 18 bölge müdürlüğü, 122 şube şefliği, 15 tünel bakım işletme şefliği, 25 otoyol bakım işletme şefliği ve 16 yap-işlet-devret bakım işletme şefliğinde kesintisiz hizmet vermesi planlanıyor.

RAMAZAN BAYRAMINDA EK TREN SEFERLERİ

Bayram boyunca vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için 5 Nisan itibarıyla yüksek hızlı tren hatlarında günlük sefer sayısı ise artırılacak. Böylece ek seferlerle 18 bin 84 koltuk kapasitesi artışı sağlanacak. Günlük sefer sayısını Ankara-İstanbul hattında 13+13’ten 14+14’e, Konya-İstanbul hattında ise 4+4’ten 5+5’e günlük sefer sayısı yükseltilecek.

5 Nisan -15 Nisan tarihleri arasında ise İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi gibi önemli bölgesel trenlerine toplamda 28 pulman ve yataklı vagonlar ilave edilecek.

OTOBÜS BİLET FİYATLARINA SIKI DENETİM

Ayrıca, bayramda fırsatçılara da izin verilmeyecek. Denetimler sıkılaştırılarak, otobüs firmalarının bilet fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapmasına izin verilmeyecek. Denetimlerde, korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren firmaları ise idari yaptırımlar bekliyor.