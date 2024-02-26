Otomobil piyasası canlandı! İkinci elde fiyatlar düştü, satışlar arttı

26 Şubat 2024 14:53 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 15:03

Otomobil piyasası görünüm raporu açıklandı. İkinci el online oto pazarında satışlar yüzde 3,5 arttı. Araç fiyatlarında düşüş, piyasayı canlandırdı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu, fiyatlarını, arz ve talep dengesini; araç sınıflarına, yaş gruplarına ve yakıt türlerine göre analiz eden ‘’Otomobil Piyasası Görünümü’’ raporunda son dönemde otomobil piyasasında yaşanan değişimler incelendi.

OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞTÜ

Rapora göre satılık otomobil reel fiyatı 2023 yılı Ocak ayına göre yüzde 8,5, bir önceki aya göre ise yüzde 6 düştü. Öte yandan, otomobil cari fiyatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 50,9 artarken aralık ayına kıyasla değişmedi.

İLAN SAYISI AZALDI, ARAÇ SAYISI ARTTI

Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı da 0,8 puan artarak yüzde 17,7 oldu. Bu göstergenin detayları incelendiğinde ilan sayısı azalırken satılan otomobil sayısının arttığı görüldü.

REEL SATIŞ FİYATLARI 7 AYDIR DÜŞÜYOR

Öte yandan, enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel fiyatının yedi aydır düştüğü görüldü. Buna mayıs ayında yüzde 47,9’a ulaşan artış oranı ise takip eden aylarda sürekli azalarak ocakta yüzde 8,5’e geriledi.

ORTALAMA OTOMOBİL FİYATINDA YATAY SEYİR

Otomobil fiyatları ve fiyatlardaki yıllık artış oranı da düşüşünü sürdürdü. Ortalama otomobil fiyatı önceki üç aydaki düşüşün ardından ocakta neredeyse değişmedi. Aralıkta 860 bin 480 TL olan ortalama otomobil fiyatı ocakta 860 bin 443 TL’ye geriledi.

Otomobil talep endeksi kasım ve aralıkta olduğu gibi ocakta da yükseldi. 2024 Ocakta talep endeksi önceki aya kıyasla yüzde 5,6 artarak 98,3 oldu.

SATILIK OTOMOBİL SAYISI YÜZDE 17,7’YE YÜKSELDİ

Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya kıyasla 0,8 puan artarak yüze 17,7 oldu. Bu artışın arka planı incelendiğinde satılık otomobil ilan sayısı yüzde 1 azalırken satılan otomobil sayısı ise yüzde 3,5 arttı.

Otomobil piyasasının bir diğer canlılık göstergesi olan kapatılan ilan süresi diğer göstergelerin ima ettiğinin aksine yedinci ayda da yükseldi. 2024 Ocak ayının verilerine göre kapatılan ilan süresi bir önceki aya kıyasla 0,3 gün artarak 25,1 gün oldu.