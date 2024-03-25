Özgür Demirtaş emeklilik sistemini ‘saadet zinciri’ne benzetti! Başuzman İsa Karakaş’tan tepki geldi: SGK’nın felsefesini gözden geçirsin

25 Mart 2024 13:33 - Güncelleme : 25 Mart 2024 13:40

DMM'den emekli ödemeleri ile ilgili tartışma haberlerine yalanlama!

DMM'den emekli ödemeleri ile ilgili tartışma haberlerine yalanlama!

Ekonomist Özgür Demirtaş’ın sosyal medya hesabından Sosyal Güvenlik Sistemi’ne dair paylaşımı tepki çekmeye devam ediyor. Özgür Demirtaş bu kez ‘Sosyal Güvenlik Sistemi’ni eleştirdi. Demirtaş, emeklilik sisteminin ‘saadet zinciri’ne benzetti. Sosyal medyada polemiğe neden olan açıklamalarının ardından Demirtaş’a bir tepki de SGK Başuzmanı ve Başmüfettiş İsa Karataş’tan geldi.

“SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİ GÖZDEN GEÇİRMESİNİ İSTERİM”

İsa Karakaş, Özgür Demirtaş’ın ‘saadet zinciri’ benzetmesine talihsiz bir açıklama olarak değerlendirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun felsefesine çeken Karakaş, Demirtaş’a sosyal güvenlik sisteminin doğuş sürecindeki dinamikleri, felsefesini gözden geçirmesini tavsiye etti.

İsa Karakaş, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

“Bugüne kadar ciddi bir akademisyen zannettiğim Özgür Demirtaş, Sosyal Güvenlik/Emeklilik sistemini hakir gören kerameti kendinden menkul talihsiz açıklamalar yaparak emeklilik sistemini saadet zincirine benzetmiş!

Kendisine uzmanı olmadığı konuda talihsiz açıklamalar yapmadan önce sosyal güvenlik sisteminin doğuş sürecindeki dinamikleri, felsefesini gözden geçirmesini, sosyal güvenliğin çalışanlardan çok sermayenin ve devletlerin istikbalinin teminatı olduğunu hatırlatmak isterim. Bu nedenledir ki sosyal güvenlik komünist ülkelerde değil kapitalist ülkelerde doğmuştur. Emeklilik 20-30 yıl boyunca çalışanların maaşlarından yapılan yüksek primlerin karşılığı olduğunu, kuşaklar arası dayanışmayı sağlayan başka insanlara avuç açmayı engelleyen insana onuruna yakışan yegane bir sistem olduğunu hatırlatmak isterim.”

DEMİRTAŞ'TAN CEVAP GECİKMEDİ

Ekonomist Özgür Demirtaş gelen tepkilere sosyal medya hesabından cevap verdi.

DEMİRTAŞ: SGK ÇÖKECEK BİR SAADET ZİNCİRİ

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, çalışan nüfusun verdiği paraların, çalışmayan kesime emekli parası olarak dağıtıldığı, Sosyal Güvenlik sistemlerini ‘Saadet Zinciri’ olarak tanımladı. Demirtaş sosyal medya hesabından şunları söylemişti:

“Dünyadaki TÜM Emeklilere, Siyasetçiler YALAN söylüyor.

“Sosyal Güvenlik Sistemleri batık durumda. Devlet tarafından desteklenmediği sürece üstüne çökecek bir saadet zinciri.

Size Yalan Söylüyorlar. İki Seçenek var:

1) Emekli olduğunuz zaman ya size Hak Ettiğinizden az para verecekler...

2) Ya da Para Basıp, Paranızı verip, o parayı sizden ENFLASYON ile geri alacaklar.

Beni bu konuda eleştirenlerin hepsi doğru söylediğimi biliyor. Emekliler ve ileride emekli olacaklar Dünya Siyasetçileri tarafından kandırılıyor.”