Paralar hesaplara aktarıldı! Çiftçiye 142 milyon liralık destek ödemesi yatırıldı

30 Mart 2024 10:21 - Güncelleme : 30 Mart 2024 10:22

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Çiftçi destek ödemeleri hesaplara aktarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı 142 milyon 582 bin liralık ödeme yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılan destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Destek ödemesinin hayırlı ve bereketli olması dilenen açıklamada, "Toplam 142 milyon 582 bin lira destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hayvan hastalıkları tazminat desteği 90 milyon 346 bin lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 52 milyon 128 bin lira ve damızlık ana arı desteği 108 bin lira oldu.