Petrol beş ayın zirvesine çıktı, akaryakıta çifte zam geliyor

20 Mart 2024 10:32 - Güncelleme : 20 Mart 2024 10:38

Brent petrol fiyatları çarşamba gününe 87 dolardan başladı. Piyasalar bu akşam açıklanacak Fed kararlarına odaklanırken petrol fiyatları pozitif alanda kalmaya devam ediyor. Bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarına da yansırken bu geceden itibaren pompaya zam geleceği öğrenildi.

FİYATLAR BASKILANDI

Brent ham petrol fiyatları yaşanan güçlü artışların ardından gelen kar satışları sonrası 87 dolara geriledi. Fed kararlarına yönelik belirsizlik de petrol piyasalarında temkinli adımların atılmasına neden olurken yatırımcı bekleyişe geçti. Yaşanan gelişmeler fiyatları baskılarken petrol zirve seviyelerin altında fiyatlanıyor.

SALI GÜNÜ BEŞ AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKTI

Öte yandan sektör verileri, ABD ham petrol stoklarının önceki haftaki 5,521 milyon varillik düşüşten yavaşlayarak geçen hafta 1,519 milyon varil azaldığını gösterdi. Bu arada petrol fiyatları, Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik insansız hava aracı saldırılarının arz endişelerini artırmasıyla salı günü neredeyse beş ayın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Irak ayrıca OPEC+ kotasına uymak için ham ihracatını önümüzdeki aylarda günde 3,3 milyon varile düşürmeyi planladığını açıklarken, Suudi Arabistan ham ihracatta art arda ikinci aylık düşüş yaşadı.

AKARYAKITTA TEK FİYAT DÖNEMİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, akaryakıt istasyonlarında farklı isimlerle satılan dizel ve benzinde uygulanan fiyat farklarını ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Yapılacak yeni düzenlemeyle sadece benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak.

AKARYAKITA NE KADAR ZAM GELİYOR?

Son olarak 15 Mart Cuma günü benzin ve motorine yapılan zamdan sonra akaryakıta yeniden zam geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzine 1.34 TL, motorine ise 1.11 TL zam yapılacak. Böylelikle benzin ve motorinde fiyatlar 43 TL seviyelerini aşmış olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,85 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 19,51 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,50 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 19,57 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,88 TL

Motorin fiyatı: 19,99 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,85 TL

Motorin fiyatı: 20,06 TL