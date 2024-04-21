Petrol fiyatları 100 dolara çıkar mı? UEA Başkanı Birol kötü senaryoyu yorumladı

21 Nisan 2024 04:44 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 04:58

İran ve İsrail arasındaki gerilim petrol fiyatlarını vurdu. Orta Doğu'da çıkacak ikinci savaşın diğer ülkeleri de içine çekeceği endişesi brent petrol fiyatını 90 dolara kadar çıkardı.

PETROL FİYATIYLA İLGİLİ TAHMİNLER TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLUYOR

Petrol fiyatlarıyla ilgili yılbaşından bu yana yapılan tahminler ise daha yüksek artışları işaret ediyor.

Citigroup’un petrol fiyatlarına ilişkin en temel senaryosu Orta Doğu'da gerilimin aşırı yüksek olması ve bu durumun fiyatları yukarıya doğru desteklemesi yönünde olmuştu. Bu durum, bankanın kısa vadeli fiyat tahminlerini yükseltmesine yol açarken Analist Max Layton konuya ilişkin değerlendirmesinde "Bizim görüşümüze göre mevcut piyasada fiyatlandırılmayan şey, İran ile İsrail arasındaki doğrudan çatışmanın potansiyel olarak devam etmesi ve olayların niteliğine bağlı olarak petrol fiyatlarının varil başına +100 dolara kadar çıkabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

PETROL 100 DOLARA KADAR ÇIKAR MI?

Orta Doğu’daki çatışmaların süreceği endişesi petrolde 100 dolar seviyesi ihtimalini artırıyor.

İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezinin (IICEC) düzenlediği "İş Dünyası ve Sürdürülebilir Enerji" temalı IICEC Konferansı'na katılan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, petrolde en kötü senaryoyu yorumladı.

"BİR TANESİ DAHİ DAHİL OLURSA YUKARI SEYİR GÖREBİLİRİZ"

HaberTürk'ün haberine göre, petrol fiyatlarının 90 doların üzerini görmesini 2 nedene bağlayan Birol "Petrol piyasalarına bakarsak esasında yeteri kadar petrol var ve üretim seviyeleri bütün piyasadaki talebi karşılayacak seviyede sorun yok. Ancak şu anda fiyatların 90 dolarlara ve üzerine çıkmasının iki nedeni var. Bir tanesi büyük üretici ülkelerin yani Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC ülkelerinin üretimi kasti olarak kırmaları. Bir nedeni bu. İkincisi de sizin de bahsettiğiniz Ortadoğu'daki gerilimler. Eğer bu gerilimlere bir veya birden fazla büyük petrol üreticisi ülke dahil olmaz ise ben fiyatların daha fazla yükseleceğini düşünmüyorum. Ama eğer bunlardan bir veya birkaç tanesi direk olarak dahil olursa fiyatlarda yukarı doğru bir seyir görebiliriz" dedi.

"AVRUPA'NIN ENERJİ KONUSUNDA 3 STRATEJİK HATASI"

Avrupa'nın enerji konusunda 3 stratejik hata yaptığını ve enerji noktasında kritik bir dönemeçte olduğunu belirten Birol "Avrupa biraz önce bahsettiğim gibi çok ciddi bir rekabet sorunuyla karşı karşıya. Çünkü Avrupa ekonomisinin şu anda ana sütunu. Bilim, sanayi sektörü. Ama sanayi sektöründe Avrupa'daki enerji fiyatları hem Amerika'dan hem de Çin'den çok daha pahalı. O bakımdan Avrupalı sanayiciye ürettikleri mallar daha pahalıya mal oluyor. Çünkü enerji fiyatları pahalı olduğu için bu bakımdan bazıları kapatma yoluna gidiyorlar. Bazıları da ya Amerika'ya, ya Ortadoğu'ya ya da başka bir ülkeye taşıyorlar. Bu Avrupa için çok büyük bir sorun" derken "Onun için ben yeni gelecek olan Avrupa Birliği Komisyonunun ki bu sene içerisinde seçilecek ve yeni gelecek en önemli ev ödevinin Avrupa için, Avrupa sanayisi için yeni bir master planı dizayn etmesi olduğunu düşünüyorum. Bu Ancak böyle bir plan çerçevesinde Avrupa hem Amerika ile hem de Çin'le rekabet etme gücüne sahip olabilir" ifadelerini kullandı.