Petrol fiyatları İsrail'in misilleme korkusuyla tırmanışa geçti

16 Nisan 2024 11:05 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:11

Petrol İran ve İsrail arasındaki gerginliklerle tırmanışa geçerek salı günü 91 doların üzerine çıktı.

İSRAİL’DEN MİSİLLEME SİNYALİ

İran saldırılarının ardından ABD ve Avrupa’dan gelen itidal çağrılarına rağmen ülkelerinin Tahran'ın hafta sonu saldırısına yanıt vermekten başka seçeneği olmadığını söyledi.

Yatırımcıların odağı artık İsrail'in bir sonraki hamlesi ve zamanlaması var. Batılı ve Arap ülkeleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, İran'ın saldırısına verilecek saldırgan tepkinin İsrail'in çıkarlarına zarar vereceğine ikna etmeye çalışıyor. İran, Orta Doğu küresel ham petrol arzının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

GERİLİM DEVAM EDER

Singapur'daki ING Groep NV emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, İsrail'den doğrudan bir yanıt gelme ihtimalinin "bu belirsizlik ve gerilimin bir süre daha devam edeceği anlamına geldiğini, tırmanışın arttığını gördükçe, bölgeden gelen petrol arzının etkilendiğini görme olasılığımız da artıyor" dedi.

PETROL FİYATLARINDA TOPARLANMA

Petrol bu yıl, OPEC+'nın arz kesintileri ve Rusya ile Orta Doğu'daki artan jeopolitik risklerin fiyatları yükseltmesiyle toparlandı. Önde gelen ekonomilerde tüketim de iyi bir hızla seyrediyor; Salı günü Çin'in ilk çeyrek büyümesinin petrol talebinin artmasıyla birlikte beklentileri aştığını gösteren verilerle birlikte. Ayrıca ABD benzini de dahil olmak üzere bazı ürünlerde güçlenme işaretleri görüldü.