Petrolde yüksek fiyat endişesi! IEA Başkanı 'Türkiye için pahalı' diyerek açıkladı

19 Nisan 2024 15:11 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 15:13

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, petrol fiyatlarının 90 dolara yaklaştığına dikkat çekerek Türkiye’nin cari açığı üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.

TÜRKİYE İÇİN YÜKSEK BİR RAKAM

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen İş Dünyası ve Sürdürülebilir Enerji adlı konferansta konuşan Birol küresel enerji piyasası hakkında yaptığı değerlendirmelerde bulundu. Birol, "Şu anda fiyatlar 90 dolarlara yaklaşıyor ki bizim gibi petrol ithal edenler için yüksek bir rakam cari açık açısından" dedi.

Birol, petrol fiyatlarının cari açık veren ülkeler için yüksek olmasına karşılık, geçtiğimiz yıllarda Ortadoğu'da çatışma olduğunda fiyatların daha yüksek seviyeleri gördüğünü ifade ederek "Bir 5-10 yıl öncesine gitseniz... 90 dolar makul durumda düşünülebilirdi" açıklamasını yaptı.

EMİSYONDA MUAZZAM DÜŞÜŞ

Birol sıvılaştırılmış doğalgaz arzının devreye girecek yeni projelerle birlikte 2025-2026 yılında hızla artacağını söyledi. LNG alanında alıcının güçlü olduğu bir piyasa oluşacağına dikkat çekildi.

Birol ayrıca karbon piyasalarına da değinerek, 2023 yılında küresel karbondioksit emisyonundaki artışın yavaşladığını ifade etti.

Birol, gelişmiş ülkelerde emisyon seviyelerinin 2023'te 1970'ler seviyesine inmesini "muazzam düşüş" olarak niteledi.

Emisyonlardaki büyümenin gelişmekte olan ülkelerden geldiğini; fakat yenilenebilir enerji üretiminin artması ve Çin ekonomisinin yavaşlamaya başlaması nedeniyle 2025-2026 yıllarında dünya emisyon salınımında büyümenin durması halinde bu duruma "fazla da şaşırmamak" gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE DE BU PLANIN İÇİNDE YER ALMALI

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından enerji piyasalarında yaşanan gelişmelere dikkat çeken Birol, Avrupa Birliği'nin yeni bir sanayi master planı hazırlaması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin bu plan içinde yer almak için hazırlık yapması gerektiğini söyledi.

AVRUPA MASTER PLANI ÇIKARMALI

"Avrupa ekonomisinin göbeğinde imalat sektörü var, özellikle enerji yoğun imalat sektöründe Avrupa'nın muazzam bir dezavantajı var.

Avrupa Komisyonu'nun önündeki en önemli ödev yeni bir sanayi master planı çıkarması" diyen Birol, Avrupa'nın düşük enerji fiyatlarının avantajını yaşayan Çin ve ABD ile rekabet edebilecek sektörleri seçmesi gerektiğini ifade etti.

TEMİZ ENERJİDE YOL HARİTASI BELLİ OLMALI

Türkiye'nin ise bazı temiz enerji alanlarında bu plan içinde yer alabileceğini ifade eden Birol şu ifadeleri kullandı:

Temiz enerji teknolojilerinin hangilerinde; Türkiye'nin kıyaslamalı avantajlarının olduğu rüzgâr türbini teknolojileri, yeşil hidrojen gibi tedarik zinciri içinde yer alabileceğimiz sektörlerin hangilerinin içinde yer (alacağımızı belirlemek) için çalışma yürütmemiz gerektiğini düşünüyorum.