Pilotların eğitimi için önemli adım! SunExpress ile HAVELSAN anlaştı

05 Nisan 2024 15:42 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:43

Türk savunma sanayisinin yerli askeri teknolojilerine katkı veren HAVELSAN, sivil havacılık alanında önemli bir adım attı. Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Boeing B737NG uçuş eğitim cihazı (FTD Level II) tedariki için HAVELSAN ile anlaştı.

PİLOT EĞİTİMLERİNE DESTEK

HAVELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından geliştirilen uçuş eğitim cihazı, SunExpress’e pilot eğitimleri için yüksek kaliteli ve etkin bir öğrenme platformu sağlayacak.

Tam uçuş simülatörüne benzerlik gösteren FTD Level II, SunExpress pilotlarının yetkinliklerini en yüksek standartta geliştirmelerine destek olacak. Simülatörün, yılsonuna kadar Antalya’daki SunExpress Genel Müdürlüğü’ne kurulması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Genel Müdürü Max Kownatzki, "SunExpress olarak büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz ve önümüzdeki on yıl içinde filomuzu iki katına çıkaracağız. Pilotlarımızın eğitimine yaptığımız yatırımlar, büyümemizin güçlü temelini oluşturuyor. Pilot eğitim altyapımızı, ileri teknoloji çözümlerle geliştirmek için yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, SunExpress, geçen yıl 90 adede kadar Boeing 737-8 ve 737-10 siparişi verdi. Önümüzdeki on yıl içinde filosunu iki katına çıkararak 2033 yılına kadar 150 uçağa ulaşmayı hedefleyen şirket, büyüyen filosu için 2033 yılına kadar 1500’den fazla yeni pilot istihdam etmeyi planlıyor.

HAVELSAN'DAN AÇIKLAMA

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da konuya ilişkin olarak, "Bu anlaşma ile sivil havacılık alanında önemli bir başarıya daha imza atıyor ve bu başarının her geçen gün artarak devam edeceğine inanıyoruz. SunExpress’in çözüm ortağı olmaktan ve son teknoloji uçuş eğitim cihazımızla pilot eğitimlerinin gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. SunExpress’in pilot yetiştirmeye ve nitelikli eğitime verdiği önem, bizim taahhütlerimizle paralellik gösteriyor ve eğitim programlarını daha ileri seviyelere taşımakta önemli bir rol üstlenmekten mutluluk duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, söz konusu anlaşma, hava yolu şirketlerinin ve uçuş eğitim merkezi kuruluşlarının pilot eğitim operasyonlarını desteklemede HAVELSAN’a duydukları güvenin önemli göstergelerinden birini oluşturuyor. HAVELSAN, bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm simülatör teslimatları ile uçtan uca dar gövde simülatör çözümlerinin lider sağlayıcısı olarak konumunu daha da güçlendiriyor.