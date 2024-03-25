İki ülkeden kur hamlesi! Uzak Doğu'dan dolara sert müdahale

25 Mart 2024 11:35 - Güncelleme : 25 Mart 2024 11:50

Çin ve Japonya kendi para birimlerine yönelik dalgalanmalar ve değer kayıpları ile mücadele etmek için kurlara müdahale etti. Asya piyasaları yeni haftaya karışık başlarken küresel piyasalara Japonya ve Çin’in hamleleri damga vurdu.

YEN’DE DALGALANMAYA İZİN YOK

Geçtiğimiz hafta 17 yıl sonra ilk kez negatif faiz politikasını bırakan Japonya’dan kurlara sözlü müdahale geldi. Ülkenin kurpolitikalarından sorumlu bakan yardımcısı Masato Kanda, konuya ilişikin yaptığı açıklamalarda yendeki spekülatif harekete izin vermeyeceklerini belirterek "Aşırı dalgalanmalara karşı uygun olan adımı atacağız. Her zaman hazırız” dedi.

YEN’DE DEĞER KAYBI DURDU

Atılan adımların ardından Japonya'da döviz piyasasına müdahale edilebileceği ihtimali yendeki değer kaybını şu an için durdurdu. Açıklamalar sonrası dolar/yen kurunda düşüş gerçekleşti. Geçen hafta 151,86’ya kadar çıkan dolar/yen, haftaya 151,1 civarında başladı.

Japonya'nın Nikkei endeksi yendeki değer kaybıyla geçen hafta yüzde 5,6 yükselerek tarihi zirveyi görmüştü.

YUAN DOLARA KARŞI EN BÜYÜK YÜKSELİŞİNİ KAYDETTİ

Bir başka hamle ise Çin Merkez Bankası’ndan geldi. Ülkede günlük döviz kuru işlem bandını yuanın değerini artıracak şekilde belirledi. Böylelikle yuanın geniş bantta değer kazanmasını sağlandı.

Banka, dolar/yuan referans kurunu pazartesi günü 7,0996’da belirledi. Bu seviye kasımdan bu yana en güçlü yuan sabitlemesi oldu. Karar sonrası yuan dolara karşı yüzde 0,5 ile aralık ayından beri en hızlı günlük yükselişini kaydetti.

Uzmanlar ise Çin'in kararının yuanda daha fazla zayıflamaya izin verilmeyeceğine dair güçlü bir sinyal olduğunu belirtti.