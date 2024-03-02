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02 Mart 2024 11:20 - Güncelleme : 02 Mart 2024 11:26

Piyasalarda Nvidia rüzgarı esiyor! Dünyanın en değerli üçüncü şirketi oldu

Küresel piyasalarda Nvidia rüzgarı esiyor. Piyasa değeri artan Nvidia, Saudi Aramco'yu geçerek dünyanın en değerli üçüncü şirketi oldu.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Anadolu Ajansı
Piyasalarda Nvidia rüzgarı esiyor! Dünyanın en değerli üçüncü şirketi oldu
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Nvidia'nın hisseleri bugün yüzde 4 kazançla 822,79 dolara yükselirken, şirketin hisselerindeki artış yıl başından bu yana yüzde 66'yı aştı.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ OLDU

Piyasa değeri bugün 2,056 trilyon dolara ulaşan Nvidia, Saudi Aramco'yu geçerek dünyanın en değerli üçüncü şirketi oldu.

Saudi Aramco'nun piyasa değeri ise 2,046 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Böylelikle Nvidia, dünyanın en değerli üçüncü şirketi konumuna gelirken, Saudi Aramco dördüncü sıraya indi.

MICROSOFT VE APPLE İLK İKİ SIRADA

Microsoft 3,087 trilyon dolar, Apple da 2,774 trilyon dolarlık piyasa değeriyle ilk iki sıradaki yerini korumaya devam etti.

Nvidia, geçen ay piyasa değeriyle önce Amazon'u, daha sonra da Google'ın ana kuruluşu Alphabet'i geçmişti.

Yapay zeka çiplerine yönelik artan talebin etkisiyle geçen yıl mayısta 1 trilyon dolara ulaşan şirketin piyasa değeri, geçen hafta ilk kez 2 trilyon doların üzerine çıkmıştı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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