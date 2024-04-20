Piyasalarda savaş gerilimi... Altın rekor kırdı! İşte 20 Nisan 2024 altın fiyatları...

20 Nisan 2024 07:52 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 07:55

Orta Doğu’da tansiyon düşmüyor! Petrol ve altın fiyatları yükseldi, borsa karışık seyrediyor

Orta Doğu’da tansiyon düşmüyor! Petrol ve altın fiyatları yükseldi, borsa karışık seyrediyor

Kuyumcular bile ayırt etmekte zorlanıyor! Sahte gram altına dikkat

Kuyumcular bile ayırt etmekte zorlanıyor! Sahte gram altına dikkat

Ortadoğu'da İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanması altın fiyatlarına zirve yaptırdı.

Serbest piyasada gram altının fiyatı 2 bin 610 liraya kadar yükselerek rekor kırdı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları Orta Doğu'daki gerilimin ardından yeniden hareketlendi. Haftanın son gününe 2 bin 379 dolardan başlayan ons altın 2 bin 417 dolara kadar yükseldi.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün saat 18.20 itibarıyla 2 bin 394 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,6 artışla 2 milyon 620 bin liraya yükseldi.

İşte 20 Nisan 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

20 NİSAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.496,26

Satış 2.496,86

20 NİSAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.252,00

Satış 4.346,00

20 NİSAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.506,00

Satış 8.852,00

20 NİSAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.908,00

Satış 17.231,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.391,52

Satış 2.392,09