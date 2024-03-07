Ramazan ayına özel emeklilere destek! Erzak paketi hazırlandı, 2 taksitte ödenecek

07 Mart 2024 08:58 - Güncelleme : 07 Mart 2024 09:05

Ramazan ayı ile birlikte gıdada yaşanan fiyat artışları emeklileri vurdu. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) fiyat artışlarından emekliyi korumak için erzak paketi hazırladı. Uygulamanın Ankara, Bursa, İzmir ve Manisa illerinde pilot olarak başlatıldı.

EMEKLİLER ERZAK PAKETLERİNİ UYGUN FİYATA ALABİLECEK

Sabah’tan Barış Şimşek’in haberine göre, TÜED’in hazırladığı erzak paketi ile emeklilere destek olacak. Proje sorumlusu Türkiye Emekliler Derneği Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, "Piyasa değeri 2.000 TL civarında olan gıda kolilerini 1.500 TL'ye alma imkânı sağladık. Ramazan'a denk gelen bu ay emeklilerden ödeme talebimiz de yok.” dedi.

TÜED, emeklilere verilecek erzak paketlerinin ödemesini de alacak. Tokgöz, iki taksitte ödenecek Ramazan kolileri ile ilgili “Sonraki iki ayda 750'şer TL olmak üzere iki taksitte ödemelerini isteyeceğiz" dedi.

PİLOT İLLERDE BAŞLATILDI

Tokgöz, uygulamanın Ankara, Bursa, İzmir ve Manisa illerinde pilot olarak başladığını talep halinde tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacağını belirtti.